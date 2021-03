Questi animali sono realizzati con petali e fiori sovrapposti. Le incredibili opere digitali di Josh Dykgraaf

L’illustratore fotografico australiano Josh Dykgraaf partendo da elementi naturali crea animali incredibili. La sua arte ispirata alla natura vi affascinerà!

Terraform è il meraviglioso progetto digitale dell’artista australiano Josh Dykgraaf dove con grande maestria, pazienza e infinita immaginazione trasforma la flora in fauna. Al posto della pittura utilizza petali e foglie e la sua tela è un’area di lavoro di Photoshop con tantissimi livelli. La sua mente creativa, come in un collage di grandissima precisione, unisce ogni elemento trasformandoli poi in una creatura fantastica.

Dykgraaf confessa di essere un grande amante della natura e che il suo processo creativo inizia proprio nella sua osservazione, ma fatta con gli occhi di un bambino che riesce a creare un mondo dalla sola osservazione del cielo. Ed è precisamente con questo sguardo che per lui le foglie di un albero diventano piume di un uccello, i petali di magnolia squame di un rettile e le formazioni rocciose, la pelle di un elefante.

Sebbene per tutte le sue creazioni abbia impiegato tantissime ore di lavoro, l’opera più lunga e difficile finora è stata Bunyjal, la lucertola dal collo arricciato.

“È stato così estenuante che non ho sentito la motivazione per crearne un altro simile fino a poche settimane fa”, dichiara l’artista australiano.

Il progetto è nato da una semplice intuizione: notare che le formazioni rocciose in alcune vecchie fotografie di vacanze sembravano la pelle di un elefante. Alla fine del 2018, Dykgraaf si sentiva un po’ stanco del lavoro aziendale che stava svolgendo in quel momento, così lo mise da parte per un giorno e si dedicò a sviluppare la sua idea. Grazie a quella pausa di lavoro nacque la sua prima parte del progetto.

“Non vedo l’ora che arrivi l’autunno per i colori che fornirà”, ci confessa Josh pensando già alla sua prossima opera.

