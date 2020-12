Perché diciamo “Indorare la pillola”? l’affascinante origine del famoso detto popolare

“Indorare la pillola”. È probabile che tu abbia usato questo famoso modo di dire più di una volta, ma da dove deriva questa espressione popolare? Il suo significato ci racconta un po’ della nostra storia.

L’espressione “indorare la pillola” è una delle frasi più usate in molti paesi latini – Italia e Spagna particolarmente – e fa parte della saggezza e della storia dei popoli e delle loro lingue. Capire da dove provengono i modi di dire e il loro significato ci aiuta a conoscere maggiormente la nostra cultura e le nostre tradizioni.

L’origine del detto “indorare la pillola”

Fin dall’antichità, tisane, polveri o intrugli medicinali sono sempre stati caratterizzati da un gusto amaro molto sgradevole; per questo motivo doverli ingoiare risultava un momento fastidioso e poco gradito. Nonostante questa qualità innata, per potersi curare, si prendevano lo stesso.

In quei tempi, a differenza di come si usa fare adesso, non si aggiungevano aromi per renderli più piacevoli da assumere. Gli antichi farmacisti usavano una tecnica diversa: dopo aver pestato in un mortaio tutti gli ingredienti e inserito il medicinale nelle pillole, le cospargevano con qualche sostanza dal gusto zuccherino – ad esempio polvere di liquirizia – in modo tale da renderle più morbide e piacevoli al palato. Ecco da dove arriva la famosa frase “indorare la pillola”.

Cosa significa “indorare la pillola”?

Oggi questa espressione è usata per dire che qualcuno, nel momento di comunicare una situazione difficile, si esprime in un modo più dolce e condiscendente per non ferire il proprio interlocutore. In poche parole, “addolcire” una brutta notizia per renderla più facilmente digeribile.

La storia di questa frase popolare è la stessa di quella di altri detti usati nel corso della storia, alcuni di loro hanno spiegazioni religiose, altri sono legati al mondo della politica. Ma Il punto comune di tutti questi modi di dire è che si sono diffusi facilmente e trasmessi di generazione in generazione, perdendo, con il passare del tempo, il loro significato originale e dandone vita ad uno nuovo costruito attraverso la saggezza popolare.

