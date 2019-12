I murales tridimensionali di Peeta, lo street artist italiano che trasforma i palazzi in illusioni ottiche

Si chiama Peeta, è un artista italiano attivo in tutto il mondo e i suoi murales non sono come quelli che siamo abituati a vedere in città, o meglio ci assomigliano, ma con una particolarità che li rende unici: sono tridimensionali.

Sembrano infatti esplodere dal muro, come se quest’ultimo non riuscisse a contenerli, illusione ottica realizzata da Peeta grazie a una tecnica artistica chiamata anamorfosi che li rende accattivanti e originali.

L’anamorfismo contribuisce a far sembrare gli oggetti piatti tridimensionali e consiste nel realizzare un’immagine distorta che acquisisce la sua vera forma quando l’osservatore si trova in una posizione molto inclinata rispetto al suo piano.

E negli edifici dipinti da Peeta, i murales realizzati utilizzando dipinti anamorfici sovrapposti, oltre a sembrare tridimensionali, rendono difficile identificare la forma reale degli edifici che abbelliscono.

Spesso balconi e pareti degli edifici si fondono con il dipinto, altre volte le forme sembrano spostarsi dalla superficie e cambiare a seconda del punto di osservazione, come fossero in movimento. Le forme sono spesso fluide, arrotondate, a tal punto da far pensare che il muro non sia piatto com’è realmente.

Peeta dipinge dai primi anni ’90 ed è da sempre appassionato di scultura, da cui è stato fortemente influenzato, come si può notare osservando i suoi murales. A influenzarlo anche l’architettura circostante e i dintorni dell’edificio da dipingere, nonché la geometria dello spazio, con cui cerca di volta in volta di interagire.

Per completare i suoi murales, che realizza utilizzando grandi attrezzature, ci mette fino a due settimane, ma ovviamente i tempi cambiano a seconda della grandezza del dipinto. Il suo obiettivo? Portare l’arte nelle città e nelle comunità di tutto il mondo in modo da renderla fruibile da parte di tutti.

Photo Credit: peeta