Buon compleanno Peanuts! 70 anni di avventure (e felicità)

Era il 2 ottobre 1950, 70 anni fa, quando apparve la prima striscia di Charles Schulz. Nacquero così i mitici Peanuts e le avventure di Snoopy, Charlie Brown, Linus e Lucy.

Da allora Schulz disegnò ininterrottamente la striscia per 50 anni, senza avvalersi di assistenti, fino al 13 febbraio 2000, il giorno dopo la morte dell’autore.

“Cari amici, ho avuto la fortuna di disegnare Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. È stata la realizzazione di tutte le ambizioni della mia infanzia. Sfortunatamente non sono più in grado di mantenere il ritmo di programmazione di una strip quotidiana. La mia famiglia non desidera che i Peanuts siano continuati da un altro perciò annuncio il mio ritiro”.

Con queste parole, a 77 anni, si congedò dal suo pubblico, appena pochi mesi prima di morire.

Nel frattempo, la sua opera era stata pubblicata su oltre 2600 testate, tradotta in più di 20 lingue e in oltre settanta nazioni, raggiungendo 355 milioni di lettori. Un successo planetario che ha influenzato generazioni e generazioni di lettori appassionati, giovani e non, diventando un vero e proprio cult della cultura pop.

Per questo, oggi più che mai: Tanti auguri a Snoopy, Charlie Brown and Co!

Fonte: Peanuts/Twitter

Leggi anche: