Pasqua, la Filarmonica della Scala organizza un flashmob per dire grazie a tutti i medici del mondo

In occasione della Pasqua, la Filarmonica della Scala ha organizzato un concerto per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando e dedicando il proprio tempo e le proprie energie per superare l’emergenza.

Un grazie dunque a medici, infermieri e personale sanitario di tutto il mondo, ma anche a tutte le altre persone, volontari inclusi: a tutti loro è stato dedicato il Canone di Pachelbel, le cui note sono stare intonate dai balconi.

Il singolare concerto infatti, iniziato alle 12,30 di oggi, ha visto i musicisti suonare da finestre, balconi e terrazzi delle loro abitazioni.

“Il Canone di Pachelbel, nel suo infinito ripetersi semplice e complicato, oggi più che mai rappresenta il senso ciclico del nostro mondo, e lo spirito che anima tutti nel ripartire”, hanno spiegato i musicisti.

L’orchestra ha anche messo a disposizione lo spartito per chiunque avesse voluto esibirsi con loro, mentre chi non ha alcuna dimestichezza con strumenti musicali e spartiti, ha potuto diffondere il file audio, scaricabile sempre dal sito.

I diversi video del flashmob sono stati poi pubblicati sui Social Network con l’hashtag #Italiasuona.

Le mie piccole allieve suonano per partecipare con gioia al flash mob dei @FilarmoniScala 🎵 Un pezzo per tutti, grandi e piccini, nel tentativo semplice e sincero di sentirci più uniti con la musica🎼 #italiasuona #Pasqua #iorestoacasa #caterinabergo #StayHomeandplayHarp pic.twitter.com/7Vdsc2cUCp — Caterina Bergo (@caterinabergo) April 12, 2020

La Filarmonica aveva già diffuso un bellissimo video nella giornata di ieri, nel quale 64 musicisti hanno suonato insieme, seppur distanti, ognuno nella propria abitazione.

Fonti di riferimento: Filarmonica della Scala