Oscar 2022: l’Italia nella shortlist per il miglior film straniero con Sorrentino

Quindici pellicole passeranno al prossimo turno di votazioni nella categoria Film Internazionali per la 94esima edizione degli Academy Awards. Tra queste, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

“Rischia” davvero di portarsi a casa una seconda statuetta il regista napoletano Paolo Sorrentino: otto anni dopo da La Grande Bellezza, ora tocca a È stata la mano di Dio andare in lizza per l’ambito Oscar.

Il film di Sorrentino, tuttora disponibile su Netflix, è infatti entrato nella cosiddetta shortlist dei 15 film dell’International Feature Film, ovvero la definizione che da un paio d’anni ha sostituito, in un’ottica più inclusiva, quella dell’Oscar al film straniero. Da questa lista verranno scelti i cinque titoli che formeranno la rosa dei film in corsa per la statuetta.

Per sapere se È stata la mano di Dio ci sarà, dovremo aspettare l’8 febbraio, giorno dell’annuncio ufficiale delle nomination con cui i candidati si presenteranno alla cerimonia di consegna degli Academy Awards in programma il 27 marzo.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato infatti i finalisti in 10 categorie per gli Oscar 2022: lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, trucco e acconciature, musica (partitura originale), musica (brano originale), cortometraggio animato, Cortometraggi live action, effetti sonori e visivi.

In lizza con È stata la mano di Dio erano altre 91 candidature nazionali. Ce l’hanno fatta altri favoriti della vigilia, tra cui l’iraniano Un eroe di Asghar Farhadi, il film animato danese Flee di Jonas Poher Rasmussen, il giapponese Drive My Car di Ryûsuke Hamaguchi, tratto da un racconto di Haruki Murakami, il finlandese Compartment No. 6, lo spagnolo The Good Boss e il norvegese La peggiore persona del mondo. Grande escluso il francese Titane che aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes. Flee, già premiato agli Efa, è entrato anche nella nelle shortlist del miglior documentario, miglior cartone animato e potrebbe fare la storia come il primo documentario candidato a miglior film. Con Rasmussen se la dovranno vedere tra gli altri anche anche Summer of Soul, Billie Eilish, The Rescue e The Velvet Underground.

La 94a edizione degli Oscar si terrà domenica 27 marzo , 2022, al Dolby® Theatre di Hollywood & Highland® a Hollywood e sarà trasmesso in diretta su ABC e in più di 200 paesi in tutto il mondo.

