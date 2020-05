Il Teatro sale sul camion e va in giro per la città, a Milano il palco itinerante di Franco Parenti

L’antica tradizione delle compagnie da giro, il “carrozzone” classico, quello degli attori con la valigia. Se non farlo ora, quando? Alla poliedrica Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano è saltata in mente una fantastica idea: una mini tournée itinerante su un camion palcoscenico.

“Non credo certo di inventare l’acqua calda. Ha fatto il camion il grande Quartucci, l’ha fatto Gianni Valle con Branciaroli nel 72, l’ha fatto Fabio Chertsich con opera camion, lo fa ora il Parenti perché non c’è un’altra strada per far lavorare un po’ gli attori”, scrive in uno dei commenti su Facebook la regista e attrice Shammah.

Ed è così, se vuole il fantastico mondo del teatro ripartire da qualche parte, reinventarsi almeno per ora percorrendo una via che non sia solo quella dello streaming. Andrée Ruth Shammah, in attesa delle direttive ministeriali, annuncia i suoi piani per il ritorno in scena ed uno riguarda proprio il palco itinerante tipico delle compagnie di giro, un’idea che dovrebbe realizzarsi nei mesi di giugno e luglio.

“Stiamo preparando un camion-palcoscenico per portare un po’ di serenità e sollievo nelle zone della nostra regione più colpite dal virus – dice la regista in un’intervista rilasciata il 16 maggio al Corriere della Sera, edizione di Milano. Nelle piazze più popolari spettacoli comici e tanta musica con Greta Rampoldi e i giovanissimi della Watt Band, per il pubblico adulto invece serate di poesia e musica classica”.

"E' importante far sentire alla città che ci siamo, pronti a dare il nostro contributo di artisti capaci di raccontare… Pubblicato da Teatro Franco Parenti su Sabato 16 maggio 2020

Allo stesso tempo, nella Sala Grande del Teatro la Shammah annuncia di voler ripartire con “Locke” di Dini, un monologo che era in programma per marzo, mentre nel Giardino dei Bagni Misteriosi si vuole ricominciare con i campi estivi per i più piccoli e, nei mesi di giugno e luglio, con appuntamenti di musica e monologhi.

Fonte: Corriere della Sera Milano

Leggi anche: