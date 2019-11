Sabbia finita sul Pontile dopo la mareggiata a Ostia trasformata in uno splendido presepe da un artista

Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato nemmeno il litorale laziale: qui, da Civitavecchia a Ostia passando per Fregene, le piogge torrenziali hanno provocato smottamenti e allagamenti lungo tutta la costa e oltre. Una miriade di criticità che trovano un barlume di luce in una bizzarra opera a cielo aperto.

Da tutta la sabbia rovesciata sul Pontile di Ostia, infatti, un artista slovacco – al secolo Mare – ha dato vita a un’opera sui generis creando uno straordinario presepe quasi a grandezza naturale.

Case, casette, capanne e alberelli fatti con quell’ammasso di sabbia che, dopo quasi tre giorni di mareggiata devastante, aveva invaso strade e cabine cambiando letteralmente lo scenario dell’arenile, che in molti tratti è arretrato di parecchi metri fino al lungomare.

E così, parte di quella sabbia finita rovesciata sul famoso Pontile del Lido di Roma, ha assunto la forma bella di un presepe, grazie a questo artista di cui si sa ben poco.

Intanto, la statua di Nettuno che pure era stata travolta dalle onde, finendo per affondare in acqua, è tornata al suo posto.

Da sera a mattina con meno acqua e qualche spiraglio di luce e azzurro Pubblicato da La mia Ostia su Domenica 24 novembre 2019

Foto: La mia Ostia

