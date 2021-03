Realizza un incredibile ritratto artistici sul suo balcone con la cenere vulcanica dell’Etna

Negli scorsi giorni, nel corso dell’attività eruttiva dell’Etna, la cenere vulcanica ha ricoperto diversi comuni siciliani della fascia jonico-etnea. Se per molti la sabbia nera è stata causa di disagi, soprattutto per strada, per qualcuno è diventata lo strumento adatto per dar sfogo alla propria vena artistica.

Così, un’artista siciliana che vive a Riposto, cittadina di mare alle pendici del vulcano, ha usato la cenere etnea per dar vita ad un’originale opera d’arte temporanea sul terrazzino della propria abitazione.

Angelika Antonella Finocchio – è questo il nome dell’artista siciliana- ha scelto di “dipingere” il volto di un’affascinante donna con i capelli mossi e uno sguardo malinconico. Per farlo ha utilizzato soltanto due strumenti: le sue abili mani e la cenere vulcanica, quella che i catanesi chiamano rina.

Posted by Angelika Antonella on Monday, March 1, 2021

E il risultato è davvero sorprendente, come dimostrano queste foto:

A volte basta avere un po’ di fantasia e di manualità per trasformare una fonte di disagio (come la cenere vulcanica) in risorsa e dar vita a dei piccoli capolavori!

Fonte: Facebook

