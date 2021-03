Tutta la bellezza della primavera celebrata nella nuova mostra di David Hockney

Domenica 23 maggio 2021 aprirà la mostra di David Hockney dedicata alla primavera. Una primavera fuori dal comune vista la pandemia in corso, che l’artista ha deciso di omaggiare in tutta la sua bellezza, una vera e propria celebrazione della stagione.

La mostra, organizzata dalla Royal Academy of Arts in collaborazione con il Centre for Fine Arts, Bruxelles (BOZAR), sarà visitabile da parte di un massimo di 6 persone per via delle restrizioni in corso.

Le opere in esposizione saranno 116, tutte dipinte sull’iPad dall’artista e stampate su carta. Le opere sono ispirate dai paesaggi della Normandia, dove l’artista ha trascorso il lockdown.

La mostra si potrà visitare presso le Gallerie principali della Royal Academy of Arts dal 23 maggio al 1 ° agosto. Successivamente, dall’11 agosto al 26 settembre, verrà reinstallata nelle Gallerie Gabrielle Jungels-Winkler.

Di seguito alcune delle opere esposte, un vero tripudio di fresca primavera che profuma di speranza.

FONTE: Royal Academy

