One world Together, stanotte ognuno dalla propria casa, il megaconcerto planetario in diretta mondiale

Un evento imperdibile, anche se in Italia andrà in onda in piena notte. Si chiama One world together at home ed è un mega concerto, un vero e proprio Live Aid contro il coronavirus. Sarà visibile questa notte, il 18 aprile alle 2 ora italiana su Rai1. Tra i protagonisti anche Elton John e Lady Gaga, ma anche Bocelli, Paul McCartney e Zucchero.

Condotto da tre star della tv Usa Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, l’evento è organizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità e da GlobalCitizen per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il coronavirus.

One world together at home è un concertone virtuale che riunirà tutte le persone colpite dalla pandemia di COVID-19 per intraprendere azioni significative e celebrare gli operatori sanitari impegnati in prima linea negli ospedali.

I protagonisti

Curato in collaborazione con Lady Gaga, questo evento globale vedrà come protagonisti Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

“L’Organizzazione mondiale della sanità è impegnata a sconfiggere la pandemia del coronavirus con misure scientifiche e di sanità pubblica e supportando gli operatori sanitari che sono in prima linea”, ha detto il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “Potremmo dover separarci fisicamente per un po ‘, ma possiamo ancora riunirci virtualmente per ascoltare musica eccezionale. Il concerto di “One World: Together At Home” rappresenta un potente spettacolo di solidarietà contro una minaccia comune “.

One World: Together At Home sarà trasmesso sulle principali reti televisive di tutto il mondo sabato 18 aprile 2020 alle 17:00 (ora di Los Angeles) ma sarà trasmesso in streaming online su più piattaforme globali, tra cui: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube.

A commentarlo per il nostro paese saranno Ema Stokholma e Fabio Canino:

“Le più grandi star della musica mondiale si esibiranno dalle loro case in un grande spettacolo che ricorda molto il Live Aid del 1985. In tutto il mondo verrà trasmesso in contemporanea dando vita al più grande concerto di tutti i tempi in remoto!! Felice di poterlo raccontare in diretta!” sono state le parole di Fabio Canino su Facebook.

One world together at home, in Italia

L’evento potrà essere seguito a partire dalle 2 del 18 aprile su Rai1. Inoltre, è possibile rivederlo in differita il 19 e 20 aprile:

19 aprile: su Mtv (canale 130 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 22 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) alle 23

20 aprile: su Mtv alle 22.50, su Mtv Musica (canale 704 di Sky) alle 21, su Vh1 (visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 22 di Tivùsat e sul 715 di Sky) alle 18 e su Comedy Central (su Sky al canale 128) a mezzanotte.

