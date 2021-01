L’attore Omar Sy in incognito nella metro di Parigi: la geniale pubblicità per la serie Netflix “Lupin”

Come reagireste nel vedere l’attore francese Omar Sy che affissa un manifesto pubblicitario in metro? Probabilmente neanche ve ne accorgereste, come è successo successo qualche giorno fa a Parigi, alla stazione metro Palais-Royal-Musée du Louvre.

L’artista di origini senegalesi e mauritiane, noto per la sua indimenticabile interpretazione nel film “Quasi Amici”, ha prestato il volto all’iconico ladro gentiluomo nella nuova serie tv Netflix “Lupin”. E per pubblicizzarla si è calato perfettamente nei panni di un addetto all’affissione di manifesti pubblicitari, riuscendo a passare quasi del tutto inosservato.

Nel video, che è stato pubblicato sul profilo Twitter di Omar Sy, vediamo l’attore che attacca un cartellone pubblicitario relativo alla serie tv senza essere riconosciuto dalla maggior parte dei passanti presenti. “Avete visto il poster, ma avete davvero guardato chi l’ha affisso?”: con queste parole l’artista ha lanciato il filmato che in qualche ora ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti.

La geniale operazione di marketing realizzata Netflix, perfettamente in linea con il personaggio furbo e camaleontico interpretato da Omar Sy nella serie, si è trasformata in una sorta di esperimento sociale.

La trama e il trailer della serie Netflix “Lupin”

La nuova serie targata Netflix, ha già conquistato il pubblico di diversi Paesi del mondo. Non si tratta di un remake della storia di Lupin, nato dalla mente brillante dello scrittore Maurice Leblanc. La serie si ispira liberamente al personaggio per raccontare in una chiave di lettura nuova e coinvolgente le avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop che decide di vendicare il padre per un’ingiustizia per colpa di una ricca famiglia.

Ecco il trailer della serie:

