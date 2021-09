Ocean Photography Awards 2021: le foto più belle dell’oceano come non lo avete mai visto

Sono stati annunciati i vincitori del concorso “Ocean Photography Awards 2021”, che attraverso la fotografia celebra le meraviglie dell’oceano e fa luce sui pericoli che ne minacciano l’equilibrio.

Ad aggiudicarsi il primo premio come “Ocean Photographer of the Year” è stata Aimee Jan. La sua tartaruga circondata di pesci ha conquistato tutta la giuria. Secondo in classifica Henley Spires, terzo Matty Smith con la fotografia di un cucciolo di tartaruga impegnato nella sua prima nuotata.

Renee Capozzola, fotografa e insegnante di biologia di Los Angeles, ha vinto invece il premio “Female Fifty Fathoms”, una nuova categoria introdotta dal concorso per celebrare le donne nella fotografia oceanica. Protagonista del suo scatto uno squalo pinna nera del reef.

Di seguito ecco i principali vincitori del concorso.

Aimee Jan

La fotografia vincitrice dell’edizione 2021 è stata scattata da Aimee Jan presso una delle barriere coralline più grandi del mondo, Ningaloo Reef. Protagonista una tartaruga circondata da migliaia di incredibili pesci.

Henley Spiers

Secondo in classifica Henley Spiers, che è riuscito a immortalare il momento dell’immersione in acqua ad altissima velocità di alcuni sule, uccelli marini che catturano pesci tuffandosi da elevate altezze direttamente in mare. La foto è stata scattata al largo delle isole Shetland, in Scozia.

Matty Smith

Terza in classifica la fotografia scattata da Matty Smith, che vede protagonista un cucciolo di tartaruga embricata intento a fare la sua prima nuotata. La tartaruga, spiega il fotografo, era nata soltanto pochi minuti prima.

Renee Capozzola

Vincitrice del premio “Female Fifty Fathoms” è stata la fotografia di Reneee Capozzola, che è riuscita a immortalare al tramonto un solitario squalo pinna nera in quel di Moorea, nella Polinesia francese.

Hannah Le Leu

Sopra un cielo pieno di uccelli, sotto un cucciolo di tartaruga che emerge dall’acqua. E’ la fotografia di Hannah Le Leu, che ha vinto il premio “Young Ocean Photographer of the Year”.

Martin Broen

Questa incredibile fotografia, vincitrice della categoria “Esplorazione”, è stata scattata da Martin Broen in Messico, presso il Cenote dos Pisos. Protagonisti sono degli speleotemi e le loro incredibili ombre.

Stefan Christmann

Vincitore del “Collective Portfolio Award” è stato Stefan Christmann che ha fotografato, in Antartide, alcuni cuccioli di pinguino imperatore, tutti ammassati in attesa del ritorno degli adulti.

Phil de Glanville

Nelle acque dell’Australia occidentale, il fotografo Phil de Glanville ha immortalato il surfista Jack Robinson mentre cavalcava un’onda pazzesca. E con questo scatto ha vinto il premio “Community Choice Award”.

Kerim Sabuncuoglu

Una murena purtroppo senza vita è la protagonista dello scatto di Kerim Sabuncuoglu, che si è aggiudicato la vittoria nella categoria “Ocean Conservation”.

FONTE: Ocean Photography Awards

