Il maestro Miyazaki torna dalla pensione per dirigere un nuovo film dello Studio Ghibli

Una bellissima notizia per gli appassionati dello Studio Ghibli. Hayao Miyazaki sta tornando dalla “pensione” per dirigere un nuovo film.

A confermarlo è stato il New York Times: il regista di La città incantata, Il mio vicino Totoro e la principessa Mononoke sta per tornare con un nuovo film d’animazione.

Il nuovo progetto di regia di Miyazaki è un adattamento del libro del 1937 How Do You Live?, dello scrittore Genzaburō Yoshino. Si tratta di una storia di formazione su un ragazzo di 15 anni, Koperu, che vive a Tokyo (Giappone) con suo zio.

Ancora non si sa molto sul nuovo progetto di Miyazaki, che arriva sette anni dopo dall’uscita di Si alza il vento, nelle sale nel 2014, considerato l’ultimo lavoro del regista. Qualche anno prima, aveva distribuito Ponyo sulla scogliera. Possiamo però già immaginare di ritrovare questa attenzione ai dettagli dei personaggi e alla ricchezza dei paesaggi, che ha contribuito a renderlo un pittore a tutti gli effetti del Giappone e delle sue mitologie.

L’ultimo film realizzato dallo Studio Ghibli, invece, è stato Earwig and the Witch . Il film è diretto dal figlio del regista Gorō Miyazaki. A differenza del resto dei titoli dello studio, questo film è stato creato utilizzando l’animazione 3D.

Fonte: New York Times

