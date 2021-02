Non è Photoshop! Questo fotografo riesce a immortalare splendide lune giganti solo con l’obiettivo

Il fotografo paesaggista Zach Cooley ha un vero e proprio debole per la luna tanto da averla immortalata più e più volte. Le sue foto sono così particolari da sembrare fotomontaggi realizzati con Photoshop, anche se in realtà sono del tutto fedeli alla realtà. Gli unici trucchi utilizzati da Zach sono lo zoom e raramente la doppia esposizione, come ha sottolineato lui stesso.

Una foto in particolare lo ha reso noto al grande pubblico divenendo subito virale: protagonista è sempre la luna inquadrata all’interno di un arco naturale (che sembra un enorme occhio) dell’Arches Natural Park dello Utah. L’immagine è molto scenografica ma ottenuta in modo del tutto naturale.

Zach ricorre a composizioni studiate ad hoc per creare le sue magiche foto, catturando la luna da prospettive diverse, che talvolta contribuiscono a farla sembrare enorme. Di solito utilizza una fotocamera Canon EOS R e nella maggior parte dei casi un obiettivo Tamron 150-600 G2.

Ecco una carrellata dei suoi scatti più belli ed emozionanti.

