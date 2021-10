Il Nobel per la fisica a Giorgio Parisi è una grande notizia per il Pianeta e per le lotte ambientali

“È chiaro che per la generazione futura dobbiamo agire ora in modo molto rapido”, così ha dichiarato il professor Parisi dopo essere stato insignito del più alto riconoscimento accademico, assieme al meteorologo Syukuro Manabe e al climatologo Klaus Hasselmann

Crisi climatica, surriscaldamento globale e poi le sue scoperte sulle fluttuazioni nei sistemi fisici: con Giorgio Parisi, professore ordinario di Fisica teorica alla Sapienza di Roma e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e con Manabe e Hasselmann, il Premio Nobel va a ricerche che hanno a che fare con il global warming e l’atmosfera.

D’altronde proprio Parisi – il quinto italiano a vincere il Nobel per la Fisica e il primo dal 1984 – ha fatto della battaglia per la scienza una ragione di vita, laddove la scienza l’ha sempre voluta intendere come lotta contro i pregiudizi, critica delle disuguaglianze, tutela dei più fragili, accesso universale alla conoscenza e difesa degli ecosistemi.

Leggi anche: Il Nobel per la Fisica ci ricorda l’importanza dei modelli climatici per salvare il Pianeta

Premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi: una grande notizie per il pianeta e le lotte ambientaliGiorgio Parisi ha… Posted by Lago Bullicante ExSnia on Tuesday, October 5, 2021

Conosciamo la curiosità intellettuale e il rigore scientifico di Giorgio Parisi – raccontano dal Forum Parco delle Energie. Come Presidente dell’Accademia dei Lincei è stato nel 2020 il primo firmatario delle Osservazioni che insieme al mondo scientifico abbiamo portato alla Regione Lazio per pretendere l’estensione generalizzata del perimetro del #MonumentoNaturale Lago ExSnia a tutta l’area dell’ex fabbrica.

Parisi ha di fatto da sostenuto le ragioni delle battaglie per l’ambiente e si è sempre impegnato per combattere le leggende pseudoscientifiche che contestano l’urgenza di intervenire subito in modo netto per contrastare i cambiamenti climatici e le loro conseguenze.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Nobel Prize / Forum Parco delle Energie

Leggi anche: