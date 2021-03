Nausicaa della Valle del vento, 37 anni fa usciva nelle sale cinematografiche il film di Miyazaki

L’11 marzo 1984 usciva nelle sale cinematografiche giapponesi “Nausicaa della Valle del vento” di Miyazaki, una fiaba moderna e travolgente tratta dall’omonimo manga, che focalizza l’attenzione sulla difesa dell’ambiente.

In un futuro post-apocalittico, una guerra nucleare sta distruggendo l’ecosistema terrestre e i pochi esseri umani sopravvissuti vivono in piccole comunità minacciate da insetti mutanti e piante velenose originate da detonazioni atomiche.

Nausicaa è la giovane principessa della Valle del vento che a bordo del suo aliante dovrà combattere per salvare la sua terra da una giungla tossica. Presa in ostaggio dai nemici, lotta per liberarsi scoprendo che sotto la foresta scorre acqua limpida.

Creato 38 anni fa, “Nausicaa della Valle del vento” è un cartone animato quanto mai attuale, i suoi scenari apocalittici si sono trasformati in una triste realtà fatta da inquinamento, deforestazione e urbanizzazione sfrenata.

Miyazaki esalta la figura femminile: Nausicaa è una donna forte che combatte contro la distruzione del Pianeta. Una pellicola che incanta non solo per il forte messaggio che manda, ma per lo straordinario impatto visivo delle sue immagini e una suggestiva colonna sonora.

Fonte: anime.everyeye.it