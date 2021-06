Nature Photographer of the Year 2021: tra i vincitori la foto della scimmia che si diverte sull’altalena fatta di code

La meravigliosa foto dell’orango sospeso in un cielo d’acqua ha conquistato il podio, ma non è l’unica vincitrice del Nature Photographer of the Year 2021. Tra gli scatti premiati nell’edizione di quest’anno, c’è anche la foto “Fun for All Ages”, sempre dello stesso autore, Thomas Vijayan.

Il fotografo è riuscito a immortalare un gruppo di scimmie sedute su un albero mentre il cucciolo di casa si diverte dondolando sulle loro code. Una vera e propria altalena fai da te!

Il gioco acrobatico aiuta queste scimmie a diventare più agili, caratteristica importante per la vita sugli alberi, e a sviluppare ossa e muscoli forti. Non solo: a quanto pare favorisce anche i legami sociali e migliora le capacità comunicative.

In ogni caso la foto di Vijayan è davvero super-divertente!

