Odi il Natale? Ecco il romanzo (gratuito) che ti farà riappacificare con le feste

Si sa, il Natale ha un grande potere divisivo: c’è chi lo ama e lo aspetta per tutto l’anno, chi – invece – vorrebbe non arrivasse mai e lo vive con grande insofferenza. Fate parte della seconda categoria? Oggi vi proponiamo un romanzo che, ne siamo certi, saprà riconciliarvi con il Natale.

Leggi Ogni volta che è Natale

Si intitola Ogni volta che è Natale ed è un’opera del giovane scrittore Basilio Petruzza, già autore de La neve all’alba (libro che tratta del delicata tema della pedofilia). Il romanzo nasce dalla volontà dello scrittore di avvicinare al Natale tutti i coloro i quali sono affetti dalla cosiddetta “sindrome del Grinch“, ovvero quelle persone si augurano che il periodo delle festività finisca presto perché lo vivono con ansia e stress.

Purtroppo, molte volte, l’avversione per il Natale deriva dal fatto che, durante gli ultimi giorni di dicembre, l’assenza di una persona cara si fa sentire più forte e provoca un dolore quasi insopportabile. Altre volte, invece, un profondo senso di malinconia e inquietudine si impossessa di noi e superarlo sembra quasi impossibile. Come sopravvivere, dunque, alle feste natalizie senza lasciarsi sfinire da tante sensazioni contrastanti e opprimenti? Leggendo, appunto, Ogni volta che è Natale, un romanzo fatto di tenerezza e sentimenti puliti.

Trama

Ogni volta che è Natale racconta la storia di Paolo e Teresa, sposati da tanti anni e gestori di un bar in una zona popolare di Roma, la Garbatella. I due coniugi hanno un solo figlio, Nicholas, al quale sono profondamente legati, ma il giovane vive all’estero per ragioni di studio. Paolo e Teresa sono due persone che fanno i conti con la loro età, con l’amore profondo, sofferto e viscerale per il loro unico figlio e con una consapevolezza nuova: non è mai troppo tardi per fare pace con il Natale.

Una storia tenera, profonda, commovente, che racconta l’amore, la fiducia e la pazienza di cui sono capaci i due protagonisti. Un romanzo fatto di sentimenti semplici e quotidiani, ricordi, risate e, perché no, qualche lacrima liberatoria.

Scarica gratuitamente il romanzo

Siete pronti a fare pace con il Natale? Per scaricare gratuitamente il romanzo basta cliccare qui e immergervi in un’atmosfera calda e accogliente.

Fateci sapere, dopo la lettura del libro, se siete riusciti almeno un po’ a fare pace con le feste!