Natale 2020: i presepi più belli di Roma, dai più tradizionali a quello ‘robotico’

Questo Natale è decisamente diverso dal solito, con la pandemia in corso sarà difficile festeggiare come di consueto, tuttavia le persone non rinunciano allo spirito natalizio. E nemmeno le città italiane, inclusa la capitale. Roma ha infatti inaugurato il periodo festivo con luminarie, alberi, proiezioni e tanti meravigliosi presepi.

Tornata anche la mostra dei 100 presepi ora chiamata “100 presepi in Vaticano” che, quest’anno, si svolgerà fino al 10 gennaio 2021 all’aperto, in piazza San Pietro, e sarà con ingresso controllato.

Per quanto riguarda i restanti presepi di Roma, ecco la classifica dei più belli e dove trovarli.

Il presepe tradizionale di Piazza San Pietro

Un grande classico che non passa mai di moda, il presepe di Piazza San Pietro ha uno stile tradizionale con le sue statue giganti è stato inaugurato l’11 dicembre. Il presepe di quest’anno arriva da Castelli in provincia di Teramo, famosa per le ceramiche, ed è formato da statue molto grandi posizionate su una pedana luminosa, realizzate dall’Istituto d’arte “F.A. Grue”, attuale liceo artistico. Accanto ci sarà un abete rosso proveniente dalla Slovenia.

Il presepe napoletano di Piazza di Spagna

In Piazza di Spagna quest’anno, a partire dal 18 dicembre, potrete ammirare un presepe napoletano antico, risalente al ‘700.

Il presepe pinelliano di Piazza del Popolo

Ad abbellire Piazza del Popolo quest’anno ci sarà un presepe pinelliano. E la magica location verrà valorizzata da un’illuminazione artistica chiamata “Custodes”, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio.

Il tradizionale presepe pinelliano in piazza di Spagna pic.twitter.com/MtRoi6G66c — MinervaArmata (@MinervaArmata) January 6, 2020

Il presepe robotico di Piazza Vittorio

B-JESUS – Il presepe del futuro D E T A I L SIl presepe, progettato in 3D dallo scultore Pellegrino Cuciniello, sarà… Posted by Giovanni Cavagna on Monday, December 14, 2020

Piazza Vittorio ospiterà, nei giardini Nicola Calipari, appena riqualificati, un presepe iper-moderno ideato da Guillermo Mariotto in associazione con Caput New Mundi Enterprise. Trattasi di una costruzione robotica che catapulta immediatamente nel futuro, con la forma e i colori dell’Italia vista dall’alto. Protagonisti saranno ovviamente i robot e i bambini potranno dare il proprio contributo creando delle statuine a tema.

