A Napoli arriva il panaro della cultura, per regalare libri a chi non può permetterseli

“Chi non può, prenda”: sapevate che a Napoli c’è anche il “panaro” della cultura? Sulla falsariga della celebre frase del medico filantropo Giuseppe Moscati (Chi ha metta, chi non ha prenda), nel capoluogo partenopeo c’è anche chi dispensa letture dall’ormai noto cestino.

Siamo al Vomero e lui è Enzo Di Nocera, gestore di una storica bancarella libreria nella affollatissima via Luca Giordano. Enzo e sua nipote Vittoria hanno deciso di regalare libri a chi non può permetterseli e davanti al loro lungo bancone, oramai lì dal 1979 e dove è impossibile non fermarsi, hanno messo un panaro dal quale attingere liberamente libri con su scritto proprio “Chi non può prenda”.

Un po’ come, in tempi di lockdown, aveva preso piede il “panaro solidale” per dar da mangiare agli indigenti, ora quest’altro panaro mira a un altro obiettivo: diffondere cultura.

“Ne regaliamo circa venticinque al giorno”, racconta Di Nocera a la Repubblica di Napoli. 52 anni e libraio da 44, ha cominciato praticamente da bambino “quando rimasi affascinato dalla vetrina di una libreria nel centro storico vicino alla tipografia di mio nonno e, appunto, iniziai da bimbo a lavoricchiare lì e da allora non ho mai smesso di occuparmi di libri, salvo per i periodi durante i quali sono andato in giro per il mondo”.

E proprio da un suo soggiorno a Parigi è nata l’idea di aprire la bancarella-libreria in via Luca Giordano, sulla scia delle storiche bouquinistes della Rive gauche. Oggi, la bancarella di Enzo è un punto di riferimento per i vomeresi e per i napoletani in generale, ma anche lui ha sofferto prima delle scarse vendite nel settore e poi dei limiti imposti dalle misure anti-Covid.

Ma da qui Enzo e Vittoria hanno deciso di ripartire: donando libri, quelli che possono, un po’ di volumi presi dalle giacenze e un po’ di libri “attuali” o ancora in circolazione che Enzo stesso seleziona. Da qui (anche) si riparte, perché leggere e diffondere letture fa la differenza.

Fonte: la Repubblica Napoli

Leggi anche: