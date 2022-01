Napoli è tra le 22 mete da visitare in quest’anno per la CNN (l’unica città italiana)

Il capoluogo campano è l’unica città italiana ad essere menzionata nella guida “Where to travel 2022” della testata americana

Vedi Napoli e poi muori. A pronunciare queste famosissime parole, sulla bocca di tutti, non è stato un napoletano ma il poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe, durante il suo Viaggio in Italia (raccontato anche in uno splendido diario di viaggio) avvenuto negli anni ’80 del XVIII secolo. Goethe era arrivato in Italia in cerca di inspirazione dopo un momento di crisi della scrittura, e aveva trovato nella bella Napoli – lo Zitronenland, ovvero la Terra dei Limoni – “il Paradiso”.

Molto spesso noi italiani non facciamo caso alla bellezza di cui siamo circondati, e abbiamo bisogno degli stranieri che ce la fanno notare. Ecco allora la sorpresa e l’orgoglio italiano che si risveglia nell’apprendere che proprio Napoli – con il suo inconfondibile paesaggio, i suoi profumi ed i suoi sapori – è stata selezionata dalla testata statunitense CNN come una dei luoghi più belli al mondo, da visitare assolutamente nel 2022. La guida Where to travel 2022: The best destinations to go elenca 22 mete turistiche da non perdersi nell’anno appena iniziato, e Napoli è l’unica città a rappresentare il nostro Paese.

Dopo quasi due anni in cui i viaggi sono stati messi da parte, bloccati dalle restrizioni dovute alla pandemia, la CNN invita i suoi lettori a riscoprire il gusto di scoprire nuove terre, approfittando del privilegio di viaggiare che – come abbiamo visto nei mesi scorsi – non è più così scontato. La raccolta di luoghi da sogno selezionati quest’anno riflette la consapevolezza che abbiamo appreso grazie al Coronavirus che il rispetto per il Pianeta e per l’umanità devono essere parte integrante del viaggio stesso, insieme alla gratitudine per la possibilità di meravigliarsi ancora.

E così, accanto a Petra (Giordania), alle Isole Bissagos (Guinea), a Colombo (Sri Lanka) e a Digione (Francia), Napoli porta nel mondo la bandiera del nostro Paese. Perché questo riconoscimento proprio adesso? ci si potrebbe chiedere. Secondo la CNN, ora Napoli è in piena espansione: il suo centro storico pullula di vita e di energia, a metà fra i resti del passato glorioso di capitale e gli edifici di più recente costruzione. La “favolosa cordialità italiana” viene menzionata come fiore all’occhiello della città, insieme a tutte le specialità culinarie che il territorio offre – a cominciare dalla pizza. Ma la guida non cita solo le bellezze segnalate solitamente ai turisti che arrivano dall’estero: anche le zone che prima avevano una cattiva reputazione – come per esempio il quartiere della Sanità – tornano ad avere dignità e la loro visita viene caldamente suggerita. Fuori Napoli, inoltre, viene consigliata la visita a Capodimonte, a Pompei, ma anche all’isola di Procida (che sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2022).

Insomma, questo è proprio l’anno giusto per fare un giro a Napoli!

Fonte: CNN

