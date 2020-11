I Nahuales Maya, simboli dell’energia e dello spirito della natura

I Maya basano il loro sistema di credenze spirituali sul fatto che siamo interconnessi a ciò che ci circonda. I nahuales ( equivalenti al Ruwäch q’ij “protettore della natura”) sono le rappresentazioni dell’energia e dello spirito della natura.

Secondo le credenze Maya , la vita di ognuno di noi può essere governata in modo migliore se conosciamo il significato del nostro protettore nahual, ma anche, se comprendiamo l’importanza che la nostra presenza nel mondo. I nahuales o nawales significano energia, spirito o forza degli esseri e degli elementi della natura. Ogni persona ha il proprio nahual a seconda del giorno in cui è nato e applicato al calendario Cholq’ij.

Secondo la civiltà Maya, ogni persona adotta le caratteristiche (positive e negative) del suo protettore nahual. Ma, essendo influenzati dall’energia del cosmo, nel corso della nostra vita, fattori come il giorno in cui siamo stati concepiti e la posizione dei pianeti e delle stelle giocano un ruolo importante Per comprendere appieno il significato di ogni nahual e il suo ruolo nella vita quotidiana del nostro universo, è necessario immergersi nel sistema di credenze dei Maya.

B’atz – Scimmia

È il nawal di tutte le arti e artisti. B’atz è il tempo, il tempo infinito, la spiritualità, il creatore della vita e della saggezza, è il principio dell’intelligenza.

E – Sentiero

La E nawal simboleggia il percorso e la destinazione, è il viaggio. È colui che è gentile, laborioso, amorevole, allegro e premuroso.

Iq ‘- Vento

È il vento e la vita. È noto come il nawal della pioggia. Persone nobili che si lasciano coinvolgere facilmente dai problemi degli altri, vanno e vengono da un posto all’altro, come l’aria.

Aq’ab’al – Alba

È il simbolo del principio e dell’aurora. Significa alba, luce, chiarezza, nuovo giorno. È il rinnovamento dell’energia.

K’at – Rosso

Simbolo del fuoco, significa prigionia e assenza di libertà. Le persone con molta passione nel loro essere, gestiscono energie positive e negative.

Tzi’kin – Uccello

È il simbolo di fortuna e beni materiali. È il nahual degli uccelli e della libertà, delle persone che costruiscono il proprio benessere.

Tz’i ‘- Cane

Significa cane, procione, ma anche giustizia, autorità, guardiano della legge materiale e spirituale. È fedeltà, autorità e legge. Pertanto, è il guardiano della legge naturale e spirituale.

Tijax – Pietra

È l’ energia della persona che guarisce nella cultura Maya. È il potere del tuono e del fulmine. La persona nata sotto l’influenza di questo giorno può essere un grande guaritore o un dottore con molte energie nelle sue mani.

Ajmaq – Peccatore

È considerato il giorno in cui chiedere perdono per i peccati, per lo spirito dei morti e dei vivi. La persona che nasce in questo giorno ha saggezza, intelligenza, è coraggiosa. Rappresenta la parte più oscura della notte e il primo raggio di luce.

Keme – Tecolote

Simbolo della dissoluzione finale di tutte le cose, buone e cattive. Significa gufo e morte. Può rendere una persona debole o più forte.

Kan – Movimento

È il simbolo della grande energia che ha creato l’Universo, la valutazione umana e lo sviluppo spirituale. È saggezza e ciclo del tempo, significa giustizia ed equilibrio.

Imox – Pesce

Simbolo delle forze nascoste dell’universo, è il nome di cose segrete, è la capacità di sentire ciò che gli altri non sentono. È l’essenza della nostra coscienza e della nostra mente, è il nawal o spirito dell’acqua.

Kej – Cervo

I Kej nawal sono molto mascolini, hanno un carattere e una voce forte e sono virili. Simboleggiano il cervo, i quattro pilastri cioè i quattro punti cardinali.

Q’anil – Semi

Simboleggia i quattro colori del mais esistenti in Mesoamerica: rosso, nero, bianco e giallo. I quattro colori della pelle dell’umanità. I quattro punti cardinali dell’universo.

Toj – Offerta

Significa pagamento, offerta e gratitudine. Il sole, l’acqua, l’aria, il cibo e tutto ciò che ci circonda e ciò che abbiamo ricevuto da Madre Terra è apprezzato . I nati a Toj, a volte, sono quelli che pagano il debito familiare, ecco perché possono soffrire di problemi di salute.

Ajpu – Luce

È la luce ed è la rappresentazione del Sole. Significa cerbottana, cacciatore, tiratore e camminatore. È la forza rigenerativa, il ciclo della vita, la capacità di avere l’intera galassia.

Kawoq – Fulmine

È la dualità del fuoco sacro in funzione della spiritualità Maya. Fornisce capacità di guarire e orientarsi, mantiene l’energia e la fertilità. Facilita l’unità e la cura della famiglia.

No’j – Saggezza

È il nawal dell’intelligenza, è un buon consiglio come quelli delle nonni e le nonne. Il nato sotto l’influenza di No’j sarà intelligente, attivo e avrà buoni pensieri, purché saprà gestire le energie della giornata.

Ix – Madre Terra

Rappresenta i luoghi o centri cerimoniali. È il nawal degli zeri, delle fortezze spirituali ed è il guardiano della montagna.

Aj – Home

Simboleggia tutto ciò che è legato alla casa e alla famiglia. Il bastone del potere delle virtù divine, il buon senso, la parola sacra. È il nawal delle arti e l’integrità della fede.

Fonte: Instituto Mesoamericano de Permacultura/Viatori

