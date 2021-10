Incredibile, questo museo è stato realizzato interamente con la “nostra” plastica raccolta negli Oceani

Con questa mostra artistica, gli ambientalisti vogliono lanciare un messaggio sul peggioramento dell’inquinamento dei mari dovuto alla plastica

Ci sono voluti tre mesi per allestire la mostra artistica nella città di Gresik, nell’est dell’isola di Java (Indonesia), e ben 10.000 oggetti di plastica recuperati da spiagge e corsi d’acqua. Cannucce, bottiglie, buste della spesa, piatti e altri oggetti in plastica monouso sono diventati parti di opere d’arte in questo grande museo a cielo aperto, e il messaggio è chiaro: l’inquinamento dei nostri mari dovuto ai rifiuti in plastica sta raggiungendo livelli critici, per questo è necessario un cambiamento di rotta subito.

Il ‘pezzo forte’ della collezione è una scultura chiamata Dewi Sri, dal nome della dea della prosperità molto venerata dagli abitanti di Java: la sua lunga gonna è stata realizzata con sacchetti di prodotti per la cura della casa, come si vede in questo video:

Con questa mostra, vogliamo invitare le persone a smettere di usare oggetti di plastica monouso – ha detto il curatore del ‘museo’, l’ecologista Prigi Arisandi. – La plastica resta un materiale molto difficile da riciclare e inquina gli oceani, che sono anche la nostra fonte di cibo.

Il problema della plastica è particolarmente sentito in Indonesia, seconda solo alla Cina per la quantità di oggetti in plastica che ogni anno finiscono in mare. Ma non solo: insieme a Filippine e Vietnam, Cina e Indonesia sono i quattro paesi responsabili di più della metà dei rifiuti plastici presenti negli oceani, e purtroppo non esistono ancora leggi efficaci che regolamentino l’uso della plastica monouso in questi paesi.

La mostra, che ha aperto solo il mese scorso, sta avendo un discreto successo di visite: molti turisti scelgono di farsi un selfie avendo sullo sfondo un mare di bottiglie di plastica appese al soffitto, condividendolo poi sui propri account social per diffondere il messaggio di sensibilizzazione sull’uso della plastica.

Fonti: CNN / Instagram

