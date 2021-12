Oltre 100 musei del mondo regalano le loro collezioni sotto forma di libri da colorare che puoi scaricare gratuitamente

Sono divertenti e rilassanti, piacciono a grandi e piccoli, stiamo parlando dei libri da colorare, che ora arrivano direttamente a casa nostra dai musei più famosi del mondo. Sono più di 100 quelli che hanno deciso di rendere fruibili le proprie collezioni sotto forma di disegni in bianco e nero, permettendo a chiunque di scaricarle gratuitamente.

Vi si trova di tutto: dagli animali mitologici alle pubblicità vintage, dalle stranezze mediche ai reperti geologici, dalle mappe antiche agli schizzi botanici.

La campagna organizzata dalla New York Accademy of Medicine Library prende il nome di #ColorOurCollections ed era già stata lanciata nel 2018, ma negli anni si sono aggiunti molti più musei, librerie, giardini botanici e istituzioni varie. Dal Rare Book and Manuscript Library dell’Università dell’Illinois ai Denver Botanic Gardens, dallo Shangri La Museum of Islamic Art, Culture & Design al Royal Anthropological Institute. E c’è anche la Biblioteca Comunale di Trento.

Il progetto si propone l’obiettivo di stimolare l’interesse per l’arte e le collezioni conservate nei musei. Di seguito abbiamo selezionato alcuni dei libri da colorare più interessanti, provenienti da vari musei, che potete scaricare gratuitamente cliccando sul rispettivo link.

Harvard Museums of Science Culture

Direttamente dagli Harvard Museums of Science Culture, una ricca selezione di immagini da colorare.

Partiamo dal pangolino del Museum of Comparative Zoology Mammalogy Collection. Lo potete scaricare qui.

Qui ne trovate altre.

Escuela Superior de Artes de Yucatán

Dalla Escuela Superior de Artes de Yucatán tanti manifesti in bianco e nero pronti da scaricare. Li trovate qui.

Biblioteca della New York Academy of Medicine

Direttamente dalla Biblioteca della New York Academy of Medicine ecco un libro da colorare popolato di tante diverse immagini: dalle illustrazioni botaniche agli animali. Li potete scaricare qui.

Biblioteca Comunale di Trento

Dalla Biblioteca Comunale di Trento un’immagine tratta da De piscibus libri V et de cetis lib. unus. Bologna, Tebaldini, Ferroni e Berni, 1638. La potete scaricare qui.

Eton College

Dalla Biblioteca dell’Eton College ecco altre immagini da colorare raffiguranti prevalentemente animali mitologici. Le potete scaricare qui.

British Library

Infine ecco una selezione di immagini provenienti dalla British Library. Le puoi scaricare qui.

