Uno studio avverte che un terzo dei musei del mondo è in pericolo di chiusura definitiva

Licenziamenti, chiusure, calo delle entrate e cessazione delle attività: tempi bui anche per i musei, molti dei quali corrono un autentico “rischio di estinzione” a causa della pandemia da coronavirus e del lockdown che ne è conseguito. L’emergenza sanitaria ha di fatto interrotto le attività dei musei di tutto il mondo, minacciando la loro sopravvivenza e il sostentamento di migliaia di professionisti.

Per raccogliere informazioni su come il Covid-19 in corso stia influenzando e influenzerà il settore culturale a breve e lungo termine, l’International Council of Museums (ICOM), la più grande organizzazione internazionale in questo settore collegata all’Unesco, ha lanciato un sondaggio globale.

Il sondaggio ha riguardato 5 temi: la situazione attuale per musei e personale, impatto economico previsto, digitale e comunicazione, sicurezza dei musei e conservazione delle collezioni, liberi professionisti.

Il rapporto ICOM ha analizzato quasi 1.600 risposte di musei e professionisti museali, in 107 Paesi e in tutti i continenti, che sono state raccolte tra il 7 aprile e il 7 maggio 2020.

nel mese di aprile, quasi tutti i musei di tutto il mondo sono stati chiusi a causa della pandemia di Covid-19, secondo il 94,7% degli intervistati

durante il blocco, molti musei hanno migliorato le loro attività digitali. Sebbene quasi la metà degli intervistati abbia risposto che il loro museo era già presente sui social media o aveva condiviso le sue collezioni online prima dei blocchi, le attività di comunicazione digitale analizzate dal sondaggio sono aumentate per almeno il 15% dei musei, e in particolare le attività sui social media sono aumentate per oltre la metà dei musei che hanno partecipato

la maggior parte dei professionisti dei musei ha lavorato a distanza: nell'84% dei musei che hanno risposto, almeno una parte del personale ha lavorato a distanza durante la chiusura forzata

la situazione dei dipendenti a tempo indeterminato sembra relativamente stabile, ma nel 6% dei casi i contratti non sono stati rinnovati o risolti

tuttavia, la situazione dei professionisti dei musei freelance è allarmante: il 16,1% degli intervistati ha dichiarato di essere stato temporaneamente licenziato e per il 22,6% non è stato rinnovato il contratto. Il settore dei freelance è molto fragile: il 56,4% degli intervistati ha dichiarato che dovranno sospendere il pagamento del proprio stipendio a causa della crisi, il 39,4% ha dichiarato che le loro aziende ridurranno il personale

allo stesso modo, quasi tutti i musei di tutto il mondo ridurranno le loro attività a causa delle conseguenze della pandemia, quasi un terzo di loro ridurrà il personale e più di un decimo potrebbe essere costretto a chiudere definitivamente . L’82,6% degli intervistati prevede che i programmi museali dovranno essere ridotti e il 29,8% prevede che il numero del personale dovrà essere ridotto. Il 12,8% dei partecipanti teme che il loro museo potrebbe chiudere

le chiusure interesseranno in particolare le regioni in cui i musei sono recenti e pochi e dove le strutture sono ancora fragili: nei Paesi africani, asiatici e arabi il 24, il 27 e il 39% rispettivamente temono che i musei possano chiudere, rispetto solo al 12% in America Latina e i Caraibi, il 10% in Nord America e l'8% in Europa

in generale, la sicurezza e la conservazione del patrimonio nei musei sono state garantite per tutto il periodo di blocco: circa l'80% degli intervistati ha affermato che le misure di sicurezza e conservazione sono state mantenute o aumentate per far fronte alla mancanza di personale in loco. Tuttavia, in Africa, in America Latina e nei Caraibi queste misure sono state considerate insufficienti da quasi il 20% degli intervistati

Alla luce di ciò, l’ICOM, in rappresentanza della comunità museale internazionale, invita i politici e i decisori a stanziare urgentemente fondi di soccorso per assistere i musei e i loro professionisti, in modo che possano sopravvivere alla crisi e continuare la loro vitale missione di servizio pubblico.

Un processo lunghissimo e complesso, quello del recupero delle nostre economie e di “guarigione” della nostra società e i musei, in quanto protagonisti dello sviluppo locale e luoghi incomparabili in cui le persone possono incontrarsi e apprendere, non possono non avere un ruolo importante nella ricostruzione che ci aspetta.

