Lo Street Artist che trasforma i muri grigi in bellissime librerie giganti per promuovere la diversità

Di street artist ce ne sono molti in giro per il mondo ma i murales di Jan Is De Man sono alquanti singolari perché riproducono, in formato gigante, sui muri grigi delle città, delle bellissime librerie. Lo scopo? Promuovere la diversità.

Una delle più famose si trova all’angolo tra Amsterdamsestraatweg e Mimosastraat, a Utrecht, in Olanda, una gigantesca libreria a cielo aperto dipinta su una palazzina anonima, dove l’artista ha dato libero sfogo alla sua creatività aiutato dal collega Deef Feed. A coinvolgerlo sono stati gli stessi inquilini, che gli hanno concesso carta bianca purché l’opera fosse di beneficio al quartiere.

Inizialmente Jan voleva dipingere uno smiley, sull’edificio a tre piani, ma poi cambiò idea optando per un’enorme libreria popolata dai suoi testi preferiti e da quelli degli abitanti della palazzina. Tra di essi ci sono i libri di Antoine de Saint–Euxpery, Khaled Hosseini, Roald Dalh, e di altri autori di origini diverse, a dimostrazione che si tratta di una palazzina multiculturale, che attraverso l’arte lancia un messaggio di condivisione evidenziando che la diversità è una ricchezza, proprio come appare su questo murale variopinto, immortalato prima e dopo i lavori.

Quindi non solo una decorazione fine a se stessa ma un’ispirazione per tutti coloro che qui vi abitano e che la vedono. Per non parlare della valorizzazione della lettura, incentivata da un murale che ha per protagonisti proprio i libri.

Ma questa è solo una delle sue librerie giganti, Jan ne ha realizzate altre di incredibile bellezza, come quella sottostante, che valorizza un muro anonimo di Utrecht riempiendolo letteralmente di libri. Tanti, tutti diversi, proprio come le genti che abitano nella zona.

E quest’altra che decora una casa situata a Boulogne-sur-Mer, comune francese, rendendola assolutamente unica.

Ma non solo librerie, Jan realizza murales di ogni genere abbellendo scuole, hotel, palazzi e qualunque altro edificio, valorizzandoli con colori accesi e uno stile inconfondibile. Ecco alcune delle sue opere più belle.

Photo Credit: Jan Is De Man