Il murale artistico realizzato a Crotone come terapia emozionale per una bimba autistica

Che l’arte possa essere terapeutica è cosa risaputa e sfruttandone questa qualità, la visual artist Lucy Mey ha deciso di raffigurare un giardino incantato vicino alla nuova casa di una ragazza autistica, per aiutarla a sentirsi a proprio agio in quell’ambiente.

Il murale si trova a Crotone, dove vive la 17enne Alba, autistica e ipovedente, ed è stato realizzato per portare un po’ di magia intorno alla sua abitazione, tra i palazzi grigi e tristi della periferia cittadina. L’idea, come racconta Glamour, l’ha avuta sua madre, Maria, appassionata di arte e convinta che il colore possa trasformare le cose, e anche il modo di osservare il mondo.

Per questo ha riempito le stanze di casa di pennellate, peccato che dal balcone si vedesse solo grigiore. Ma ecco spuntare un’idea geniale: dipingere il muro del cortile trasformandolo in un giardino incantato, in modo da aiutare la figlia a godere del panorama circostante, e di venirne incoraggiata. Maria era infatti convinta che i sogni e le speranze di Alba avrebbero tratto nutrimento da quel panorama mozzafiato, e le sue fragilità si sarebbero in qualche modo neutralizzate.

Per esaudire il desiderio, Maria ha contattato Lucy Mey, una giovane artista calabrese, chiedendole di decorare il muro guidata dai suoi racconti e dalle emozioni trasmesse da quell’incontro speciale. Nel giro di un mese il murale era pronto.

Sul profilo Instagram dell’artista lo si vede completo, suddiviso in tre parti, il sentiero centrale, a destra la natura benefica popolata di farfalle e coccinelle, a sinistra una barca pronta a partire verso nuove avventure. Inutile dire che ad Alba è piaciuto moltissimo!

Lucy Mey ha fondato insieme ad altri artisti l’associazione culturale Camera 237, che si propone l’obiettivo di sensibilizzare l’uomo su diversi temi attraverso l’arte. E ha intenzione di continuerà a fare murales, sua grande passione. Complimenti a tutte le protagoniste di questa bella storia, un’artista sensibile, una mamma coraggiosa, una figlia con uno sguardo meravigliosamente diverso sul mondo.

Il potere straordinario dell'arte unisce, accarezza l'anima e, sotto le fragili corazze, ci fa scoprire la bellezza dell'umanità. La semplicità di un gesto che infonde speranza. È bastato un articolo per averne conferma: un fiume di condivisioni, proposte di altre attività artistiche solidali, apprezzamenti persino dal Sottosegretario alla cultura.Ebbene sì, l'umanità fa notizia, oltre ogni barriera. Oltre ogni pregiudizio. "Mi sono perso in quell’immagine, in quel murale, e ho voluto farlo vivere veramente, pensando a ciò che vuole stimolare realmente l’artista. Ho lavorato con il cuore e ho dato vita a quest'immagine animata che ti chiedo di ascoltare solamente…" è il messaggio, accompagnato da questo video catartico, inviatomi da un imprenditore crotonese, dopo aver letto il mio articolo.Un'emozione incontenibile che dedico al mio lavoro, alla sensibilità di Lucre Zia Mey, alla forza di mamma Maria ma soprattutto alla piccola grande Alba!Qui, il link dell'articolo, qualora vi fosse sfuggito: https://www.glamour.it/news/trends-news/2019/11/18/crotone-murale-artistico-diventato-terapia-emozionale/ Pubblicato da Gabriella Cantafio su Martedì 19 novembre 2019

Photo Credit: Lucy Mey