Vacanze di Natale: le mostre più belle da non perdere

Le vacanze di Natale sono il periodo giusto per rilassarsi, passare più tempo con la famiglia e, perché no, approfittare del tempo libero visitando i musei e le mostre in corso.

Dall’impressionismo di Monet e Degas al post-impressionismo di Van Gogh insieme al genio di Picasso, per passare a un percorso tematico su Frida Kahlo ai quadri di Mirò o ammirare l’Esercito di Terracotta, l’ottava meraviglia del mondo, da Napoli a Roma e Milano, ecco le esposizioni da non perdere.

Joan Mirò. Il linguaggio dei segni in mostra a Napoli

Il Palazzo della Arti di Napoli ospita una mostra interamente dedicata alle opere del grande artista surrealista catalano Joan Mirò provenienti dal Museo Serralves di Porto.

80 opere tra quadri, disegni e sculture che coprono il periodo di produzione che va dal 1924 al 1981. Un iter che mostra la ricerca e la maturazione artistica di uno dei più grandi maestri del ‘900, un artista in grado di creare un vero e proprio vocabolario espressivo fatto di forme e colori.

La mostra è curata da Robert Lubar Messer, direttore della Càtedra Miró presso l’Open University of Catalunya e professore di storia dell’arte presso l’Institute of Fine Arts della New York University, e allestita insieme a Francesca Villanti, direttore scientifico di C.O.R.

“Il Caos Dentro”, un percorso tematico su Frida Kahlo a Roma

Lo Spazio Eventi Tirso di Roma presenta un’itinerario che si snoda tra l’arte e la vita dell’artista messicana, toccando i nodi nevralgici di un’esistenza vissuta tra un corpo inteso come gabbia e possibilità di rinascita, politica e relazioni passionali ma travagliate.

L’esposizione può essere considerata una “mostra sensoriale” che presenta il vissuto di Frida tra foto, riproduzioni di abiti, lettere e opere da ammirare grazie alla tecnologia che restituisce un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Una narrazione che raccoglie e fonde magistralmente i luoghi, le persone, il genio, le gioie e i dolori di una delle icone più amate dell’arte contemporanea.

La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso a Milano

Per la prima volta la collezione Thannhauser, gioiello di massimo pregio ospitato dal Museo Guggenheim di New York, approda in Italia presso il Palazzo Reale di Milano.

Sono presenti circa una cinquantina di opere dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e Pablo Picasso.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, MondoMostre Skira e organizzata in collaborazione con The Solomon R. Guggenheim Foundation, la mostra è curata da Megan Fontanella e rappresenta un’occasione preziosa per ammirare dei capolavori che, dopo quest’ultima tappa europea, torneranno nella loro sede di origine.

L’esercito di terracotta e il primo Imperatore della Cina, Milano

La Fabbrica del Vapore di Milano presenta quella che è stata definita “l’ottava meraviglia del mondo”, la necropoli rinvenuta nella provincia dello Xi’an nel territorio della Cina orientale, scoperta casualmente nel 1974 da tre contadini.

Un viaggio lungo il tempo nella Cina di 2200 anni fa che mostra una delle più antiche testimonianze storiche della cultura cinese dei primi secoli a.C. e della fondazione dell’Impero.

Lo spazio, che ha strutturato un percorso ricco di approfondimenti e strumenti didattici, espone statue, armi, carri da guerra, armature, ceramiche e oggetti di vita quotidiana realizzati con preziose argille dalle mani degli antichi e abili artigiani cinesi, nonché la riproduzione di una sezione della fossa n.1 (oltre 170 guerrieri a grandezza naturale).