Van Gogh: la mostra (quasi) in solitaria a Padova, è la più grande mai ospitata in Italia

Van Gogh come non l’avete mai visto prima in Italia, e quasi in solitaria. A Centro San Gaetano di Padova, dal 10 ottobre prossimo e fino all’11 aprile 2021 sarà allestita un’imperdibile mostra, un viaggio attraverso magnifiche opere non solo di van Gogh, ma anche di artisti che hanno intrecciato la vita dell’immenso pittore olandese.

È Van Gogh. I colori della vita il titolo dell’esposizione a cura di Marco Goldin, pronto a presentare al pubblico 125 opere, di cui 78 di van Gogh e le altre di artisti del calibro di Delacroix, Courbet, Millet, Hiroshige, Kunisada o di Seurat, Pissarro, Signac, Guillaumin, Bernard e Gauguin.

Durante il percorso espositivo, che può ospitare fino a massimo 20 persone alla volta nelle sue nove sale, si potranno ammirare anche tre tele di Francis Bacon, a indicare come la figura di van Gogh abbia profondamente ispirato anche i grandi autori del Novecento.

Attraverso 5 sezioni (Il pittore come eroe; Gli anni della formazione. Dalla miniera di Marcasse all’Aia; Da Nuenen a Parigi. Un colore che cambia; Un anno decisivo, 1888; Di lune e nuvole. Van Gogh e la fine del suo viaggio), la mostra già si presenta come la più grande esposizione mai organizzata in Italia dedicata a van Gogh, di cui verranno ricostruite anche le vicende di vita e d’arte, tramite una serie di approfondimenti.

La mostra – promossa da Linea d’Ombra e dal Comune di Padova e con la collaborazione del Kröller-Müller Museum e del Van Gogh Museum – sarà accompagnata dal libro che Marco Goldin sta finendo di scrivere e che sarà disponibile da ottobre, Vita di van Gogh attraverso le lettere, edito da La nave di Teseo.

Informazioni

Le prenotazioni partiranno dal 1° settembre.

Orari:

da lunedì a giovedì: 10 – 18

venerdì: 10 – 19

sabato: 10 – 20

domenica: 10 – 19 25 dicembre: 15 – 19 (chiuso il 24 dicembre)

Biglietti (comprensivi di diritto di prenotazione): Intero € 17,00

Ridotto € 14,00 studenti maggiorenni e universitari fino a 26 anni con tessera di riconoscimento, oltre i 65 anni, giornalisti con tesserino

Ridotto € 11,00 minorenni (6-17 anni) Ingresso gratuito bambini fino a 5 anni compiuti, accompagnatore di persone non abili.

Fonte: Linea d’ombra

