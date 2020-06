Morto Pau Donés: a soli 53 anni ci lascia il cantante di Jarabe de Palo

Un cancro ha interrotto brutalmente la sua vita a soli 53 anni. Pau Donés si è spento nella sua casa dopo 5 anni di sofferenze. Dal 2015 il cantante lottava contro un tumore, che non lo aveva però fermato. Pau aveva continuato a lavorare e stava completando un nuovo album di cui aveva appena presentato una canzone

A confermarne la scomparsa sono stati i familiari. L’uomo inizialmente sembrava aver risposto bene alle terapie ma il cancro è tornato e non lo ha più lasciato. Aveva anche ripreso la sua attività musicale dopo aver annunciato uno stop indefinito del tour nel 2019.

“La famiglia Donés Cirera comunica che Pau Donés è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro di cui soffriva dall’agosto 2015” si legge nel post ufficiale.

La famiglia ha rigraziato anche lo staff medico che si èp preso cura di lui fino alla fine e ha chiesto il massimo rispetto e intimità in questi momenti difficili,

Nato a Montanuy e cresciuto a Barcellona, ​​Pau Donés stava per pubblicare il suo quattordicesimo album e proprio nei giorni scorsi aveva reso nota una delle nuove canzoni intitolata “Tragas o escupes”.

Señoras y señores os presento al niño 🤭🤗 "Tragas o Escupes"Ya disponible en todas las plataformas digitales 👇https://orcd.co/tragasoescupes❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#jarabedepalovuelvo #tragasoescupes Pubblicato da Jarabe de Palo su Martedì 26 maggio 2020

La sua carriera musicale inizia a soli 15 anni grazia al fratello Marc, con cui ha suonato nei gruppi J & Co. Band and Dentures. Ma Donés ha raggiunto il successo musicale come leader del gruppo Jarabe de Palo, gruppo da lui fondato e con il quale nel 1996 ha pubblicato il suo primo successo, La Flaca.

Sempre influenzato dalla musica latina ma anche dalla rumba catalana e dal flamenco, Donés ha registrato 14 album con Jarabe de Palo per 22 anni. Non solo musica. Pau si è laureato in Economia e ha lavorato come modello. Negli ultimi anni, il compositore ha mostrato apertamente di lottare copntro la malattia cercando di demistificarla.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social:

Nel #cancro non ci sono buoni e cattivi. Eroi o rocce.

È una malattia totalizzante.

Poi c'è chi ha la forza di mandare messaggi universali, positivi, coraggiosi. Come #PauDones.

Il suo spirito faccia da guida alla sua famiglia in questo nuovo e difficile percorso.#JarabeDePalo pic.twitter.com/XDRk5Bx642 — Michele Galvani (@GalvaniM) June 9, 2020

En las últimas semanas fuiste un ejemplo de positividad y energía, aun cuando tu mirada nos transmitía tu sufrimiento. Descansa en Paz, querido #PauDones 💔 pic.twitter.com/dgC8hCn88b — Maria Alonso (@MMariaAlonso) June 9, 2020

Non dimenticheremo mai la sua calda e inconfondibile voce.

RIP Pau

Fonti di riferimento: Twitter/JarabedePalo

