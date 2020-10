Un anno fa ci lasciava Hideo Azuma, il creatore di Pollon e Nanà Supergirl che viveva nei boschi

Il 21 ottobre del 2019 ci lasciava all’età di 69 anni Hideo Azuma, creatore dei popolari anime Pollon e Nanà supergirl.

A dare la notizia della scomparsa del maestro Sankei News: il celebre autore delle fortunate serie animate è deceduto in seguito a un tumore all’esofago.

I suoi cartoni animati sono stati trasmessi in Italia per la prima volta nel 1984 e da allora le due ironiche eroine continuano ad appassionare il pubblico.

Leggere e divertenti, Pollon e Nanà prendono la vita in maniera molto diversa dal loro autore. La storia di Azuma è infatti davvero molto particolare e caratterizzata da un forte tormento. L’autore, nonostante il successo raggiunto con i suoi fumetti, decise a 39 anni di lasciare la famiglia, il lavoro e la casa e di vivere da clochard.

Nonostante la celebrità, Azuma non provava gioia per il suo lavoro e per la sua vita, così decise si lasciare tutto e rifugiarsi nei boschi non lontano dalla città di Tokyo. La sua intera esistenza, che lui stesso ha raccontato nella sua autobiografia “Il diario della mia scomparsa“, è stata caratterizzata da tormenti e depressione, aggravati dalla dipendenza dall’alcool.

Il celebre mangaka è morto lo scorso 13 ottobre ma poiché i funerali si sono tenuti in forma strettamente privata, la notizia è stata diffusa dalla famiglia solo oggi.

