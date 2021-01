Addio David Richardson, storico scrittore dei Simpson

E’ scomparso all’età di 65 anni David Richardson a causa di insufficienza cardiaca. Lo scrittore e produttore americano era un sopravvissuto al cancro ma ieri ci ha lasciati.

Molto noto negli Usa, Richardson ha iniziato la sua carriera come scrittore di commedie televisive nel 1985 nella serie di Michael Leeson Carsey-Werner Grand per la NBC. Ha lavorato per due stagioni alla commedia Empty Nest prima di passare all’animazione con una stagione dei Simpsons.

A lui si deve infatti l’iconico episodio “Homer Loves Flanders ” della quinta stagione, Homer ama Flanders, in cui Ned regala a Homer un biglietto per un’importante partita di football. Da allora i due diventano amici inseparabili e grazie ai consigli del vicino Homer acquista popolarità al punto da essere visto con occhi diversi dall’intera comunità.

Homer, tuttavia, diventa troppo assillante e Ned non riesce più a sopportare la sua presenza, perdendo la ragione. Una bella puntata sull’amicizia rimasta nei cuori degli appassionati.

Nonostante la malattia, Richardson aveva recentemente completato la quinta e ultima stagione della serie animata per adulti Netflix F Is For Family, di cui è stato produttore esecutivo.

Hanche scritto e prodotto Malcolm In the Middle, 8 Simple Rules, Phenom, Ed e What About Joan, con Joan Cusack e Kyle Chandler, in cui è stato showrunner.

RIP!

Fonti di riferimento:Deadline

