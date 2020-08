Addio a Chadwick Boseman: Black Panther ci lascia a soli 43 anni

Si è spento a soli 43 anni nella sua casa di Los Angeles a causa di un cancro al colon. L’attore americano Chadwick Boseman è morto oggi, sconfitto da una malattia che lo affliggeva da 4 anni.

Noto al grande pubblico anche grazie al ruolo del supereroe Black Panther, Pantera Nera, dei Marvel Studios, la carriera di Boseman è esplosa per la prima volta con i suoi ritratti delle icone nere americane Jackie Robinso e James Brown in “Get on Up” del 2014.

“È con immenso dolore che confermiamo la scomparsa di Chadwick Boseman”, si legge nel tweet pubblicato dalla famiglia dell’attore. “È stato l’onore della sua vita riportare in vita il re T’Challa in ‘Black Panther'”.

“La morte di Chadwick è assolutamente devastante”, ha dichiarato Kevin Feige , presidente dei Marvel Studios e chief creative officer della Marvel. “Era il nostro T’Challa, la nostra Pantera Nera e il nostro caro amico. Ogni volta che ha messo piede sul set, ha irradiato carisma e gioia, e ogni volta che è apparso sullo schermo ha creato qualcosa di veramente indelebile. Ha incarnato molti personaggi straordinarienel suo lavoro e nessuno è stato più bravo a dare vita a grandi uomini. Era intelligente, gentile, potente e forte come ogni persona che interpretava. Ora prende il suo posto accanto a loro come un’icona per i secoli. La famiglia dei Marvel Studios è profondamente addolorata per la sua perdita e oggi siamo in lutto con la sua famiglia “.

RIP Pantera Nera!

