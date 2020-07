Morricone con l’aureola in testa: il murales di Trastevere che rende omaggio al “suo” maestro

Un omaggio al grande maestro della musica scomparso ieri. Nel cuore di Roma, nel luogo che gli diede i natali, lo street artist Harry Greb ha regalato uno splendido ritratto a Ennio Morricone.

Il suo volto che, come le sue note non verrà mai dimenticato, troneggia in via delle Fratte nel centro storico della capitale.

L’Italia ancora piange Morricone, scomparso a 91 anni a seguito delle conseguenze di una caduta. Da tutto il mondo sono arrivati i messaggi di cordoglio.

Anche la street art si inchina al Maestro, e lo fa a modo suo con uno struggente omaggio realizzato da Harry Greb a via delle Fratte, angolo via dei Fienaroli.

Qui è apparso un ritratto di Morricone, con un’aureola d’oro che gli circonda la testa, quasi fosse un santo.

Il Premio Oscar in una mano tiene la statuetta, con l’altra invece invita al silenzio con il tipico gesto dell’indice portato alla bocca, come nella copertina del suo libro “Inseguendo quel suono”.

#HarryGreb celebra #EnnioMorricone tributandogli un murale nel cuore del suo rione natale: in via delle Fratte di #Trastevere, all’ angolo con via dei Fienaroli 😍 pic.twitter.com/22TaSuxjUN — Trastevere (@TrastevereRM) July 7, 2020

Da una parte dunque la statuetta degli Oscar, ricordando i due premi ricevuti dal compositore, uno alla carriera nel 2007 e l’altro per la colonna sonora di “The Hateful Eight”, nel 2016. Dall’altra, il gesto è interpretabile, forse un invito alla riflessione o una semplice richiesta di silenzio per rispettare il lutto della famiglia.

Harry Greb ha già regalato i suoi splendidi omaggi ad altri nomi noti del cinema, della musica e della cultura, da Anna Magnani ad Alberto Sordi e Rino Gaetano.

Città Giardino artwork by Harry Greb pic.twitter.com/hCJoe3U5IC — street art in Rome (@streetcnina) July 2, 2020

Di recente ha anche reso omaggio ai medici impegnati nell’emergenza coronavirus sul muro dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

