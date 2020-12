Misterioso monolite appare alle porte di Roma: Lanuvio come lo Utah

Una stele metallica alta oltre tre metri e con scritte incomprensibili è stata ritrovata vicino Roma, nell’area di Villa Sforza Cesarini. Un monolite simile a quello comparso nel deserto dello Utah e poi rimosso, e a quelli eretti successivamente in Romania e in California.

Il ritrovamento ha ovviamente destato molta curiosità e sono subito iniziate le indagini per scoprire la provenienza del misterioso monolite di Lanuvio. Il giallo sembra essere già stato risolto: secondo il Corriere, si tratterebbe dell‘opera di un gruppo di artisti dei Castelli Romani, già identificati dalle autorità. Resta da chiarire il motivo dell’installazione e se ci sia un collegamento con gli altri monoliti ritrovati.

Per il momento il monolite di Lanuvio non è stato rimosso e non sono scattate multe, ma non è è escluso che vengano presi provvedimenti nei prossimi giorni.

Fonti di riferimento: Roma Today/Corriere della sera

Leggi anche: