Un nuovo monolite appare tra le vigne dell’Alto Adige

Non solo Utah, non solo Romania. Un misterioso monolite in acciaio è apparso anche in Italia, tra i monti dell’Alto Adige.

Sta lasciando il mondo col fiato sospeso. Dagli Usa all’Europa, si moltiplicano gli avvistamenti di monoliti in acciaio che appaiono quasi magicamente in luoghi remoti. Il primo è stato notato da un drone nel deserto dello Utah, poi è misteriosamente scomparso. Poco dopo una struttura simile è stata notata sulla collina che circonda la città rumena di Piatra Neamţ. Il terzo monolite è stato avvistato in California, in cima alla Pine Mountain ad Atascadero ma è stata distrutta da un’orda di vandali.

Sembra che sia un collettivo di artisti a rivendicarne la paternità ma ciò non toglie che i monoliti, quando appaiono, creano attorno a loro un alone di fascino e di mistero. L’ultima apparizione era avvenuta presso l’isola di Wight ma ora è toccato anche al Trentino Alto Adige. Qui da qualche giorno un monolite del tutto simile a quelli avvistati negli Usa svetta tra i vigneti di Baron Longo a Egna.

Ai piedi di Castelfeder, in una delle aree vitivinicole più antiche d’Italia, si estendono i vigneti di Baron Longo da cui si producono vini bianchi e rossi di grande nobiltà ed eleganza con forte legame al territorio di origine. Ed è proprio qui, tra i vigneti della cantina Baron Longo, che è apparso negli ultimi giorni.

Che sia il frutto del lavoro del solito collettivo di artisti? E cosa vogliono comunicare con questa strana creazione?

Fonti di riferimento: Smstudio Srl

