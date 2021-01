A Milano potrebbe nascere il primo cinema a misura di bambino: sosteniamo anche noi CineMarmocchi!

È in arrivo un cinema speciale nel quartiere multietnico Giambellino-Lorenteggio di Milano, presso il parco delle Crocerossine, dedicato ai bambini e alle famiglie. Un progetto sostenuto da un crowdfunding civico, pensato appositamente per i più piccoli. Che sarebbe il primo di questo tipo a Milano.

Il suo nome è CineMarmocchi, nato da un’idea dell’associazione culturale Project W in collaborazione con Wanted Cinema. Se dovesse prendere vita, nel parco nascerà un’arena con rassegne all’aperto che si tramuterà in un mini-cinema nella stagione autunnale.

Dove oltre a guardare bei film, ci si potrà divertire partecipando a laboratori, concerti, letture e varie iniziative. Il tutto strizzando l’occhio al tema della multiculturalità.

Inoltre lo spazio verrà costruito in ottica Montessori, a misura di bambino. Ma anche i genitori potranno partecipare e rilassarsi nel grande giardino.

Un progetto ambizioso, considerati i tempi che corrono, che per prendere vita ha bisogno del contributo di tutti noi. Motivo per cui è stato attivato il crowdfunding civico, iniziato in data 28 gennaio e aperto fino a marzo 2021. Se volete sostenere anche voi CineMarmocchi, potete fare una donazione sul sito “Produzioni dal Basso“. Appoggiamo queste belle iniziative, ce n’è bisogno!

FONTE: Produzioni dal Basso

Leggi anche:

Il drive-in per bambini di Cesena che trasmette film gratuiti da vedere dentro automobiline di cartone