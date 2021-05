Riapre a Milano la mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro”, dedicata alla vita e all’arte senza tempo dell’iconica pittrice messicana

Frida Kahlo a Milano dal 25 Maggio al 25 Luglio 2021

Frida Kahlo vi aspetta alla Fabbrica del Vapore, a Milano dal 25 Maggio al 25 Luglio 2021➡️ Dal lunedì al venerdi 🕘 09,30 / 19,30➡️ Sabato e domenica fino alle ore 21.00 🕗➡️ Ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura➡️ è obbligatorio l'uso della mascherina ffp2🔖Acquista il tuo biglietto on-line⬇️bit.ly/fridakahlomilano➡️ I possessori dei biglietti groupon e ticketone che ancora non hanno utilizzato i biglietti, potranno accedere alla proroga della mostra di Frida Kahlo dal 25 maggio al 25 luglio.🌺Vi aspettiamo🌺

