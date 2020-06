Michael Rosen, autore di ‘A caccia dell’orso’, è guarito e torna a casa dopo aver combattuto il coronavirus per 3 mesi

Buone notizie da Londra dove Michael Rosen, autore del noto libro illustrato per bambini “A caccia dell’orso”, è finalmente uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato per ben 3 mesi a causa del coronavirus.

Lo scrittore, 74enne, era stato ricoverato a marzo in terapia intensiva affetto da Covid-19. Qui aveva trascorso 47 giorni ma, fortunatamente, piano piano la situazione è migliorata e ora, in piena fase di recupero, Michael è potuto finalmente tornare a casa.

C’era stata molta apprensione per la sua salute un po’ in tutto il mondo. Il suo libro per bambini “We’re Going on a Bear Hunt” è infatti uno dei più amati e conosciuti e, ad aprile, era partita l’iniziativa che con l’hashtag #bearhunt voleva rendere omaggio e fare forza, sia pur virtualmente, allo scrittore. Sui social sono comparse tantissime foto di orsetti alla finestra, in attesa del ritorno a casa di Michael ma anche un sistema semplice e divertente per far sentire tutti i bambini un po’ meno distanti tra loro durante il lockdown.

Ad annunciare il suo ritorno a casa e, con l’occasione, ringraziare tutti per l’affetto ricevuto, è stato lo stesso Michael tramite il suo profilo Twitter.

@jeremycorbyn Thank you very much Jeremy for your goodwill message when I went into intensive care. I’ve survived! And came home yesterday. Thanks again. — Michael Rosen (@MichaelRosenYes) June 24, 2020

Thanks a million to the hundreds – if not thousands – who’ve wished me well here. Very uplifting and moving. Thank you all x — Michael Rosen (@MichaelRosenYes) June 24, 2020

A confermare la buona salute dell’amato scrittore britannico è stata anche sua moglie Emma-Louise Williams che ha twittato una foto di Michael seduto sul balcone della loro casa a nord di Londra.

Rosen, in realtà, già dall’ospedale dopo aver passato la fase più critica, aveva tenuto i contatti con parenti, amici e fan, rivelando anche particolari molto intimi riguardo al suo stato di salute, come il fatto di aver dovuto imparare di nuovo a camminare dopo aver contratto il coronavirus.

Siamo contenti che questo scrittore, tra i più amati della Gran Bretagna, ce l’abbia fatta. Ricordiamo che Rosen, oltre che del noto capolavoro “A caccia dell’orso” che insegna ai bambini ad affrontare la proprie paure, è autore di molti altri libri (oltre 140) tra cui Little Rabbit Foo Foo. Nel 2004 ha scritto Sad Book dove ha espresso tutto il suo dolore in seguito alla morte improvvisa di suo figlio, Eddie, di soli 18 anni.

Fonte: Twitter

