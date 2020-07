In questo vicolo di Mesagne una grande opera di street art ridona colore al grigio di un cantiere

Una stella marina e, più in là, la coda di un delfino e i tentacoli di una piovra, il tutto in un mare blu intenso: è la nuova grande opera di street art di circa 70 metri che è spuntata a Mesagne, lungo tutta una via del centro storico. In questo vicolo della cittadina del Salento non erano stati completati i lavori di ribasolatura e così, per renderlo più bello in vista della stagione estiva, si è pensato ad impreziosirlo con i colori del mare che rappresenta questo angolo meraviglioso della Puglia.

A pensarci è stato l’artista brindisino Steven Parpanesi che ha accettato l’invito del primo cittadino a rivoluzionare almeno temporaneamente la stradina con un fiume di colori, per spazzare via la polvere di un cantiere aperto da troppo tempo.

Un fiume di colori spazza la polvere del cantiere ancora aperto e porta via con sé l’amarezza di aver posticipato per… Pubblicato da Toni Matarrelli su Lunedì 6 luglio 2020

Oggi il blu invade la strada, ma l’intento è quello di “riempire tutto il mare”, come racconta lo stesso Parpanesi. E alla domanda del perché abbia deciso di dipingere il mare e usare tanti colori, il pensiero dello street artist va alla sorella, deceduta in giovane età: “A mia sorella Kimberly piacevano i colori, penso a lei mentre dipingo. Kimberly è il mio angelo, il mio unico angelo perché io sono ateo”.

🌴 Mesagne da cantiere a museo a cielo aperto 🤞🌴Il centro storico di Mesagne è ancora un cantiere a cielo aperto. Molti… Pubblicato da Visit Mesagne su Lunedì 6 luglio 2020

“Quando lo finirò le scriverò una dedica. Non ho mai realizzato un disegno così grande: 70 metri. E non ne farò mai più. Questo resterà unico ed è per la mia Kimberly”.

Fonte: Facebook

