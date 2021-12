Merry Christmas: la nuova canzone di Ed Sheeran ed Elton John ci fa riscoprire il vero spirito del Natale

Le cucine plastic free che durano una vita

Ed Sheeran ed Elton John da soli sono due talenti straordinari, ma insieme sono sorprendenti, anzi una vera bomba. In vista delle festività natalizie, i due artisti hanno deciso di unire le forze e realizzare un brano festoso e coinvolgente per celebrare il Natale, ma soprattutto per aiutare gli altri.

Da oggi la canzone scritta a quattro mani, dal titolo “Merry Christmas” è disponibile su YouTube e su tutte le altre piattaforme musicali, tra cui Spotify e Apple Music. Per tutto il periodo natalizio il ricavato delle vendite del singolo verrà devoluto alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John Aids Foundation.

Su YouTube la clip ufficiale di “Merry Christmas”, in cui Elton John ed Ed Sheeran si divertono cantando e suonando (naturalmente in una mise coloratissima), ha già superato un milione di visualizzazioni in poche ore e, secondo tanti, la canzone diventerà il tormentone delle feste natalizie.

A chi andrà il ricavato delle vendite del singolo

Come anticipato, i due amatissimi artisti musicali hanno deciso di devolvere i ricavati delle vendite del singolo alle loro due fondazioni: la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e la Elton John AIDS Foundation.

La prima nasce per sostenere economicamente i ragazzi minorenni che abitano a Suffolk (nel Regno Unito) e che desiderano studiare musica. Grazie a delle piccole donazioni possono acquistare strumenti, pagare i corsi musicali o affittare uno spazio per fare le prove.

Invece, la fondazione di Elton John nasce nel 1992 per sostenere la lotta all’AIDS e per contrastare le discriminazioni che ancora sono costrette a subire le persone affette da questa malattia. Grazie ai fondi ottenuti, vengono coinvolti esperti provenienti da ogni parte del mondo per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema dell’AIDS.

Fonti: YouTube/Sheeran Suffolk Music Foundation/Elton John AIDS Foundation

