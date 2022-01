Addio a Meat Loaf, con il suo Bat Out of Hell era diventato un’icona del rock

Una vita alla luce dei riflettori, prima come cantante e poi come attore, il suo Bat Out of Hell è stato uno dei dischi più venduti della storia del rock a stelle e strisce

Ci lascia all’età di 74 anni Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday. Nato a Dallas il 27 settembre 1947, nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf è stato anche nome della band di cui era cantante.

Bat Out of Hell, il suo secondo disco che fu pubblicato nel 1977 anche con canzoni scritte da Jim Steinman, ebbe grande successo ed è ad oggi uno dei più venduti nella storia statunitense. Il disco ebbe poi due fortunati seguiti: Bat Out of Hell II: Back into Hell e Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose.

I nostri cuori sono spezzati nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è morto stasera con sua moglie Deborah al suo fianco, scrivono i familiari.

Fortunata carriera musicale, che lo portò a vincere un premio Grammy per la canzone “I’d Do Anything for Love”, e non solo: quello di Meat Loaf è stato un lungo percorso anche nel cinema. Come dimenticare il suo ruolo nel film del 1975 The Rocky Horror Picture Show e, negli anni ’90, il suo personaggio di Bob Paulson in Fight Club.

Ha interpretato poi il padre di Jack Black in Tenacious D e il destino del rock, e ha avuto parte in Fusi di testa e Pazzi in Alabama, diretto da Antonio Banderas.

