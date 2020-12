Il Mausoleo di Augusto dopo 14 anni riapre al pubblico: visite gratis fino al 21 aprile

E’ rimasto chiuso per ben 14 anni ma dal 1° marzo 2021, Covid permettendo, potremo visitare uno dei monumenti simbolo di Roma: il Mausoleo di Augusto. Il più grande sepolcro circolare del mondo antico sarà accessibile gratuitamente fino al Natale di Roma, il 21 aprile 2021.

Il Mausoleo era chiuso dal 2007 per via delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del progetto di recupero e restauro eseguito da Roma Capitale. Dopo la prima fase di restauro conservativo che si è conclusa nel 2019, è attualmente in corso la fase di valorizzazione del monumento, finanziata dalla Fondazione TIM.

I lavori, diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, permetteranno di realizzare un itinerario museale completo che racconterà le varie fasi storiche del Mausoleo, affiancato da un percorso privo di barriere architettoniche e accessibile a tutti, mentre saranno portati avanti in concomitanza i lavori di sistemazione di Piazza Augusto Imperatore, avviati a maggio 2020.

“Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati finora, con la sistemazione di numerose concamerazioni interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del monumento rispetto ai termini previsti per il completamento delle opere di musealizzazione” spiega il Comune di Roma nel comunicato ufficiale.

Anche con il cantiere in corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’area centrale;

“A pochi giorni dal Natale facciamo un regalo ai romani e ai cittadini di tutto il mondo. Dal prossimo primo marzo sarà riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto, un capolavoro dell’antica Roma, un tesoro di inestimabile valore che rinasce in tutto il suo splendore. Abbiamo pensato a un’iniziativa speciale: potrà essere visitato gratuitamente da tutti fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il “Natale” di Roma, e per farlo sarà possibile prenotare la visita online da lunedì. Per i residenti a Roma l’ingresso resterà gratuito per tutto il 2021″ ha annunciato oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Come prenotare la visita

Dal 21 dicembre sarà possibile prenotare la visita al Mausoleo. Il tour che durerà 50 minuti si svolgerà dal martedì alla domenica dalle 9 alle ore 16 (ultimo ingresso alle 15).

Le visite inoltre saranno completamente gratuite per tutti dal 1° marzo al 21 aprile 2021 previa prenotazione. Successivamente, dal 22 aprile, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma mentre sarà a pagamento.

” Il Mausoleo di Augusto, monumento chiave nel passaggio dalla Roma repubblicana a quella imperiale, è l’esempio forse più eloquente del riuso, della reinterpretazione e della riscoperta delle vestigia antiche nella storia della città. Divenuto fortilizio durante il Medioevo, giardino all’italiana nel Rinascimento, arena per tori e bufale nell’età del Grand Tour, auditorium nei primi decenni del Novecento, fu recuperato in chiave politica nel Ventennio. Per tutte queste fasi l’attuale restauro, con gli studi che lo hanno accompagnato, ha fornito nuovi, importanti elementi di conoscenza”, ha detto Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina.

