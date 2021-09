Maschere tradizionali africane: storia, significato e curiosità

Chi le indossa abbandona temporaneamente la propria identità per tramutarsi nello spirito che la maschera rappresenta. E sotto nuove sembianze partecipa a rituali, sfilate e cerimonie spesso accompagnate da musiche e danze. La persona mascherata diventa così altro da sé.

Nella cultura tradizionale di diversi paesi africani, dal Burkina Faso alla Costa D’Avorio, dal Benin alla Sierra Leone, dal Ghana alla Nigeria ma anche altrove, le maschere celano infatti frequenti significati spirituali e religiosi. E gli artisti che le realizzano godono per questo di particolare prestigio.

Le maschere per il volto, oggetti artigianali di indubbio fascino e di incredibile valore artistico, sono spesso di legno, talvolta dipinte con polveri naturali e decorate con vari elementi. Quelle che vestono tutto il corpo nascono da diversi materiali tra cui fibre naturali e sintetiche nonché oggetti di riciclo. Caratterizzate da una molteplicità di colori, si ispirano spesso nelle forme al mondo animale, ma anche a divinità, antenati, spiriti della natura.

Nei rituali le maschere favoriscono la connessione e il dialogo con gli spiriti corrispondenti. Utilizzate per scacciare il maligno, per ringraziare le divinità o gli antenati, per celebrare eventi significativi o trasmettere insegnamenti. Altrove rafforzano l’identità culturale delle comunità coinvolte.

Secondo quanto riporta il Dallas Museum of Art, sono gli spiriti stessi a scegliere in quale maschera incarnarsi e a comunicarlo attraverso i sogni. C’è chi sceglie forme animali, chi preferisce forme ibride o addirittura creature totalmente immaginarie tradotte in forme più astratte.

Particolarmente interessata alle maschere tribali, alle tradizioni religiose e alle pratiche spirituali dell’Africa e di altri paesi, la fotografa Phyllis Galembo nel corso della propria carriera ne ha immortalate innumerevoli. Come le seguenti, provenienti dalla Nigeria, realizzate con foglie di banano e altri elementi naturali assemblati con creatività.

Ancora foglie, accompagnate da elementi in paglia, danno vita a queste singolari maschere del Burkina Faso.

Mentre pezzi di cartone, vecchi sacchi e altri materiali di recupero compongono le maschere indossate dai bambini durante l’evento “Dodo masquerade”.

Palline e decorazioni natalizie insieme a tessuti riccamente decorati sono i protagonisti di queste originali maschere della Sierra Leone.

