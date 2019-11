Marie Kondo: la donna che ti ha aiutato a liberarti dalle cose inutili, ora ha aperto un negozio di cose inutili

Tutti probabilmente conoscete Marie Kondo. E’ famoso in tutto il mondo il suo metodo di riordino che suggerisce uno stile minimalista e consiglia di conservare in casa solo le cose essenziali e verso le quali proviamo emozioni. Ora però la Kondo ha aperto uno shop in cui, udite udite, si vendono soprattutto cose inutili!

Sarà pure ordinatissima ma Marie Kondo non è proprio la coerenza fatta persona. Dopo avere insegnato ai suoi “fan” a liberarsi dalle cose inutili, ora proprio lei ha aperto un negozio di oggettistica (The Shop at KonMari) parecchio discutibile oltre che costosa.

La Kondo è nota per celebrare il minimalismo ed incoraggiare le persone a conservare solo gli oggetti che “accendono la gioia”. Sull’argomento ha scritto libri famosissimi diventati bestseller ed è stata protagonista di una serie di successo su Netflix.

Curiosi di sapere cosa propone ora nel suo shop? Vi sono più di 100 prodotti in vendita, “generi di prima necessità” come un mestolo d’oro da 96 dollari, un pennello per computer da 35 dollari, un paio di pantofole in pelle fatte a mano a Tokyo che costano 206 dollari e un portautensili da 275 dollari in ottone. In pratica gli stessi oggetti che poco prima ci avrebbe probabilmente invitato a dare via.

Definito come “una raccolta di articoli che suscitano gioia per Marie e migliorano la tua routine quotidiana“, lo shop ci vuole dunque far riempire di nuovo la nostra casa che eravamo (forse) riusciti a liberare proprio con l’aiuto della guru del riordino.

Inevitabile l’ironia della rete, su Twitter in tanti hanno “elogiato” la Kondo per la sua abilità negli affari.

Marie Kondo opening an online shop that sells dumb crap you don’t need is my favorite heel turn of 2019. pic.twitter.com/4lFa28NadS — PJ Vogt (@PJVogt) November 19, 2019

marie kondo playing the long game. get rid of your dumb shit, so you can buy *my* dumb shit. incredible. the next jeff bezos — Kevin Nguyen (@knguyen) November 19, 2019

Se stavate facendo un pensierino su qualcuno degli oggetti scelti da Marie per il suo shop, sappiate che purtroppo, almeno per il momento, non sarà possibile acquistare nulla dall’Italia. Il servizio di spedizioni è attivo solo negli Stati Uniti.

