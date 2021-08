Mandala: 15 animali da colorare (scarica gratis)

Aquila, camaleonte, delfini. Questi e tanti altri animali sono i protagonisti del nostro nuovo album con 15 bellissimi disegni da colorare.

Pagina dopo pagina, si potranno scoprire bellissimi mandala con tanti animali domestici, selvatici e marini.

Colorare i mandala è un’ottima tecnica di rilassamento, sia per i bambini che per gli adulti, che in questo modo ottengono grandissimi benefici sulla mente.

Se volete realizzare un album di animali mandala da colorare a costo zero, non dovrete fare altro che stampare le pagine, per scegliere successivamente di rilegarle o di tenerle come singole schede da inserire, per esempio, in un raccoglitore ad anelli.

Ecco per voi una bella occasione per rilassarvi, usando la creatività, mentre per i più piccoli può essere anche un ottimo modo per imparare qualcosa in più sugli animali, dalla specie all’habitat naturale. Scarica qui gratis il pdf da stampare.

Quindi? Pronti per colorare i disegni degli animali mandala?

Possiamo usare pastelli, pennarelli, tempere e colori acrilici, in base alle nostre capacità artistiche. Ricorda: i mandala si colorano partendo dal centro, per poi procedere verso l’esterno. Questo simboleggia una maggiore apertura verso gli altri, partendo però dalla necessità di conoscere come prima cosa se stessi.

Inviati da voi

Questi sono i mandala che ci ha inviato la maestra Costanza De Luca, che ha fatto colorare alla sua classe, la 4^H della Primaria Cirielli dell I. C. Falcone Borsellino Bari.

Scarica gratis qui il Pdf.

