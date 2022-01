MA Bookstore: apre a Torino una libreria green ispirata al Giappone (ma con radici a Napoli)

Cosa significa l’ideogramma giapponese MA? Si può tradurre come lo “spazio vuoto tra due elementi”, ovvero quello spazio spirituale dove è possibile riposare la mente in armonia tra ciò che esiste e ciò che non esiste.

Un concetto filosofico che trova la sua applicazione, a Torino, nel Ma Bookstore che ha appena aperto presso le Officine S: un progetto culturale ecosostenibile dove è possibile rigenerare e nutrire la mente grazie ai libri in un ambiente caratterizzato dai colori neutri, dalle forme arcuate che richiamano la curvatura degli alberi e dalla presenza di piante Sanseveria, capaci di moderare la quantità di anidride carbonica nell’aria e di produrre ossigeno.

Chiamare questo spazio, creato dall’azienda napoletana Monks in collaborazione con Mondadori Retail, semplicemente libreria è forse riduttivo in quanto è presente un’area dove ospitare mostre, una buvette, un coworking e un angolo dedicato a Napoli. Nasce infatti nel capoluogo campano l’idea di questa rivoluzione gentile della cultura e del green che si fonda su alcuni punti cardine quali eco-sostenibilità nei materiali, comfort, design, multimedialità. Un forte richiamo per la Generazione Z.

L’azienda, già promotrice del primo Book and bed al Vomero, guarda al futuro e vuole aprire altri bookstore come quello torinese in altre città italiane: 10 entro l’anno e ben 30 entro il 2024.

Fonti: Mooks, Mooks Mondadori, Ansa

