L’ipnotica e bellissima libreria che con scale e specchi crea l’illusione di trovarsi in un palazzo infinito di libri

Impossibile resistere all’invito di entrare nel magico mondo dei libri nella libreria Dujiangyan Zhongshuge, che tra scaffali, scale e specchi crea un ambiente surreale.

Per gli amanti dei libri, entrare in una libreria è sempre un’emozione, ma la Dujiangyan Zhongshuge porta l’esperienza su altri livelli. Situata a Chengdu, nel sud-ovest della Cina, l’incredibile libreria utilizza scintillanti pavimenti piastrellati oscuri e soffitti alti a specchio per trasformare il suo interno in uno spazio per libri infinito.

Questa fantastica libreria è stata progettata dallo studio di architettura X+Living, con sede a Shangai. Ha solo due piani, ma con l’aiuto della riflessione degli specchi, lo spazio si estende efficacemente, creando una sensazione di profondità in cui gli scaffali che ricoprono le pareti sembrano infiniti.

“Il progetto si ispira al paesaggio locale. Dujiangyan è una città con una lunga storia di sviluppo della tutela dell’acqua, quindi nell’area principale, puoi vedere la costruzione della diga integrata negli scaffali, inoltre all’interno della libreria puoi sentire lo spirito delle montagne e dei fiumi”, ci racconta Steve Liu di X+Living.

La perfetta illuminazione poi fa sì che in ogni singolo angolo si crei uno spazio intimo, capace di risvegliare l’immaginazione o di rilassare, che permette al visitatore di perdersi tra i suoi 80 mila libri. Aree di lettura, uno spazio pensato per i piccoli lettori, un forum e una caffetteria fanno di questo posto la meta da sogno per qualsiasi bibliofilo.

“Passeggiare dentro la libreria è come camminare lungo una grondaia all’aperto o entrare in una montagna ondeggiante. Apri un libro e sarai immediatamente avvolto nell’atmosfera”, spiega lo studio di architetti.

Inaugurata nel 2020, non c’è da meravigliarsi che questa libreria appaia già nel ranking delle librerie più belle al mondo. Il suo design unico e incantevole seduce e invita a vagare e scoprire tutti i personaggi dei libri presenti al suo interno. Un nuovo tempio della letteratura, che ci fa pensare alle costruzioni impossibili di Maurits Cornelis Escher, non credete?

LEGGI anche: