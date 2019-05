Il piccolo bruco Maisazio è un vero e proprio capolavoro della letteratura per la prima infanzia, un libro che tutti i bambini dovrebbero avere nella propria biblioteca e che nel 2019 compie 50 anni!

Eric Carle è il geniale autore de “Il piccolo bruco Maisazio”, edito per la prima volta nel lontano 1969 e da quel momento diventato un classico che si è guadagnato tantissime ristampe ed è stato tradotto in oltre 60 lingue, conquistandosi un posto di primo piano nelle librerie dei bambini di tutto il mondo.

Talmente bello e famoso da guadagnarsi quest'anno dei festeggiamenti in grande stile. La casa editrice Penguin ha realizzato un’edizione limitata del libro con copertina dorata e storie inedite su come è nato il personaggio ma, cosa altrettanto straordinaria, a Londra sono comparse nei giorni scorsi delle illuminazioni a tema bruco Maisazio.

La storia raccontata in questo libro è davvero molto semplice ma d’impatto per i più piccoli. Dall’uovo nasce un bruco dotato di un appetito straordinario che dopo aver fatto indigestione (tra l’altro di cibi non proprio sani) torna alla sua vera natura depurandosi con una foglia, creando un bozzolo in cui riposarsi e trasformandosi infine in una splendida farfalla.

Un libro che piace ai grandi, per i messaggi educativi che nasconde, ma soprattutto ai più piccoli, non solo per la storia molto carina ma anche per le immagini colorate e per la trasformazione positiva del bruco, in cui i bambini possono rispecchiarsi. Tra l’altro, nei punti dove il bruco entra per mangiare fragole, arance e altra frutta, vi sono dei buchi che i bambini possono sperimentare con le proprie mani.

Il successo di questo bruchino è stato talmente grande che non si è fermato al solo libro (di cui esiste anche una versione tascabile “Il piccolissimo bruco Maisazio” e una Pop Up). Negli anni sono nati infatti diversi giochi e oggetti dedicati alla sua storia: peluche, lenzuola, vestiti e tanto altro, pensati per i tanti appassionati del libro.

Tanti auguri e lunga vita al piccolo bruco Maisazio!

Francesca Biagioli